MVP Wardrobe, il brand creato da Maria Vittoria Paolillo per rispondere alle esigenze di stile delle millennials, compie un anno.

Il modo di acquistare e prima ancora di desiderare capi di moda è cambiato radicalmente con l’avvento dei social. Per questo motivo è nato MVP Wardrobe, il brand che parte direttamente dai social per arrivare alle millennials.

Si tratta infatti di una firma di moda che crea abiti e accessori in base alle esigenze e alle richieste dei follower di Instagram della fondatrice, Maria Vittoria Paolillo.

Credits: MVP Wardrobe

Influencer seguitissima e fashion designer specializzata in gioielli (realizza splendide collezioni di anelli in argento e bronzo impreziositi da pietre), Maria Vittoria Paolillo ha avuto l’intuizione di inaugurare non solo un nuovo brand ma proprio un nuovo modo di fare e di vendere moda.

MVP Wardrobe vuole fornire un total look quotidiano che segua le regole del mondo digital e del see now-buy now.

E a un anno dalla sua nascita (è stato lanciato il 4 giugno 2019), il marchio si rinnova pensando a ogni singolo dettaglio per le varie occasioni della giornata. Le uscite sono dunque composte da più pezzi che potranno includere qualunque categoria merceologica, senza seguire le tradizionali collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno.

"Sono felice dei risultati ottenuti a solo un anno dall'avvio di un'iniziativa che facendo leva sul digitale offre mensilmente alle mie follower capi sempre nuovi costruiti in base alle loro necessità e in sintonia con le tendenze”, spiega la fondatrice Maria Vittoria Paolillo.

MVP Wardrobe si rivolge alle millennials che fanno della semplicità minimalista il proprio fil rouge.

Lo stile pulito ma ricco di personalità è quello che anima ogni creazione del brand, in piena sintonia con una delle regole basilari della moda: meno c’è e più è chic. Coco Chanel docet.