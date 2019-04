La capsule collection Moschino x The Sims si ispira al celebre videogioco.



Grande attesa per Moschino x The Sims, la nuova capsule collection del marchio di moda ispirata al videogame cult di simulazione.

A fare da scenario alla presentazione della linea, un evento altrettanto atteso: l’annuale Palm Springs Desert Party del Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott a Indio, in California, che si terrà il 13 aprile in occasione del Coachella.

La collezione di ready-to-wear e accessori includerà capi Moschino con grafiche pixelate e una limited edition di otto pezzi Moschino x The Sims, disponibili a partire proprio dal 13 aprile in tutti gli store del marchio e sul sito web.

La capsule reinterpreta i motivi iconici di The Sims trasformandoli in pezzi speciali, in stile Moschino Couture, come il costume Plumbob, la custodia per smartphone Freezer Bunny e la t-shirt Uni-Lama.





Dopo l’evento di lancio, la felpa Freezer Bunny sarà presentata anche in tutti i videogiochi The Sims.









