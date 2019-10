Meghan ha rispolverato dal guardaroba l'abito indossato a novembre del 2017, quando aveva annunciato il fidanzamento con Harry (e il risultato è sempre super chic!)

Il verde, uno dei colori top dell'autunno, è anche tra le nuance preferite da Meghan Markle.

La Duchessa di Cambridge, che dopo il parto aveva partecipato molto meno agli eventi ufficiali della Royal Family, è apparsa radiosa accanto al marito in occasione dei WellChild Awards.

E attenzione, attenzione, sfoggiando di nuovo il green dress scelto nel 2017 quando aveva annunciato il suo fidanzamento con il Principe Harry!

Questo conferma che anche le celeb a volte "riciclano" abiti già indossati, proprio come noi comuni mortali. E anche come la cognata Kate Middleton e persino la regina Elisabetta. Insomma, una buona abitudine della famiglia reale inglese, che ci piace un sacco.

L'abito in questione, poi, il tubino verde con fiocco in vita firmato P.A.R.O.S.H., è versatile e chic al punto giusto.

Se la prima volta Meghan l'aveva abbinato a un cappotto bianco e pumps nude, questa volta ha scelto un cappotto cammello di Sentaler. Un classico intramontabile.





A completare il tutto la borsa tortoise con manico-foulard di Montunas (scommettiamo che andrà a ruba?) e un paio di pumps in suede color cognac.

In effetti verde + cammello è una combo molto amata da Meghan che infatti l'ha già sperimentata in passato (vi ricordate il suo look di un anno fa?). Senza dubbio una scelta vincente, non trovate?

Naturalmente il suo abito, essendo di un paio d'anni fa, è introvabile, ma se volete cavalcare anche voi il trend del green midi dress (consigliatissimo, visto il risultato) ecco 3 alternative cool su cui puntare.





P.A.R.O.S.H.

Credits: parosh.com





H&M

Credits: hm.com





ZARA

Credits: zara.com