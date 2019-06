Elizabeth Debicki ha vinto il 2019 Women in Film Max Mara Face of the Future Award

Mercoledì sera il Beverly Hilton di Los Angeles ha ospitato l'atteso Women In Film 2019, il gala annuale presentato da Max Mara che sostiene i programmi educativi e filantropici di WIF LA per la parità di genere delle donne nell'ambiente cinematografico.

Quest'anno a ricevere l'ambito "Women in Film Max Mara Face of the Future Award" è stata Elizabeth Debicki.





Photo Credit: Getty Images

L’attrice, che si è distinta per la sua interpretazione di Virginia Wolf in Vita & Virginia e ha lavorato con registi del calibro di Steve McQueen in Widows - Eredità criminale, è stata premiata da Maria Giulia Prezioso Maramotti, ambasciatrice per Women in Film.

Un riconoscimento importante, che viene assegnato ogni anno a un'attrice che sta vivendo una svolta nella sua carriera lavorativa. Un modo per celebrare il suo lavoro nel cinema, il suo contributo alla comunità in generale, i risultati eccezionali, la grazia e lo stile.









Maria Giulia Prezioso Maramotti e Chiara Ferragni



Photo Credits: SGP Italia (StefanoGuindaniPhoto)

L’evento sponsorizzato da Max Mara ha richiamato celebrità da ogni dove: da Olivia Wilde a Chiara Ferragni, da Annie Starke a Christina Ochoa, da Lake Bell a Rosanna Arquette passando per Melanie Liburd e Olivia Culpo e tante altre ancora.



Sia Elizabeth Debicki sia tutte le invitate all’evento hanno vestito per l'occasione creazioni firmate Max Mara.