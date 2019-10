Dal 30 ottobre sarà disponbile la speciale capsule firmata dall'icona del fashion system per il brand spagnolo.



Ci siamo quasi: il 30 ottobre arriverà in store e online l'attesa collezione Leandra Medine x Mango.

La creatrice del sito web Man Repeller ha realizzato una capsule collection in edizione limitata per il marchio, raccontando la propria personalità e il proprio stile eclettico attraverso una selezione di oltre 30 capi e accessori.

Già da tempo nel gruppo delle #MangoGirls, Leandra ci ha raccontato via mail la sua visione della moda e come è nata questa collaborazione.

“Immagina un Capodanno in una località sciistica europea mescolato con il look da campus universitario statunitense degli anni ‘60 e aggiungi un paio di stampe floreali ricamate” spiega la consulente di moda e icona dello street style quando le abbiamo chiesto qual è stata l'ispirazione di questa capsule.







Leandra ha unito la comodità dei "capi basic" con i dettagli eleganti riservati occasioni più sofisticate per dare vita a look innovativi e soprendenti.

Bottoni-gioiello, piume, ricami colorati, paillettes su bluse vaporose e stampe audaci diventano i leitmotiv della collezione.





Tessuti in velluto, catenelle elementi vivaci e tonalità dorate si aggiungono al carattere disinvolto dei capi, regalando un pizzico "party style".

Insomma una capsule da indossare h 24: dall'ufficio all'aperitivo con le amiche, passando per lo shopping e una cena speciale.

Ma Leandra e Mango hanno pensato anche al tema della sostenibilità, con l'utilizzo di tessuti riciclati come il cotone, la lana e il poliestere, e l'introduzione di nuovi processi nella realizzazione dei jeans, tra i capi preferiti da Leandra stessa, "Li indosserò per tutta la stagione" ci ha rivelato.





Scrittrice, consulente di moda e creatrice di quello che, da semplice blog di moda è diventato un digital magazine sempre più aperto a tematiche di forte attualità come diversità, sostenibilità e salute femminile, Leandra ci ha spiegeato come oggi più che mai ci sia ancora tanto da lavorare per poter sentirsi liberi di indossare ciò che si vuole senza temere il giudizio altrui.

E questa capsule vuole esprimere proprio questo: la voglia di "mischiare le carte in tavola", remixare le "occasioni", tra stile quotidiano e look super posh. Senza timori o paure ma solo godendosi il piacere di giocare con la moda.





La collezione in edizione limitata sarà disponibile a partire dal 30 di ottobre. Segnate in agenda!