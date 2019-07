Preparatevi: la fondatrice di Man Repeller e il marchio spagnolo insieme per una collezione speciale

Scrittrice, consulente di moda e creatrice di quello che, da semplice blog di moda è diventato un digital magazine che non parla solo di scarpe e borse ma affronta tematiche di forte attualità come diversità, sostenibilità e salute femminile.

Leandra Medine è la mente dietro a Man Repeller, per le fashion addicted appassionate di street style, poi, lei è la style icon dai look funanbolici e mirabolanti che, come rivela Leandra, spesso hanno "esasperato" i suoi ex.

E da ottobre la ritroveremo nei panni speciali di designer per uno dei marchi low cost più famosi, Mango.

Il colosso spagnolo del low cost ha infatti annunciato che la founder di Man Repeller, con cui ha collaborato in altre forme in questi due anni, disegnerà una collezione esclusiva per il brand.

Chissà quali look flamboyant ci attenderanno?