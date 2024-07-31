La Maison annuncia l'apertura dell'esclusivo Le Bar Louis Vuitton nel cuore di Taormina e lancia le guide dedicate alle località estive italiane più prestigiose (Taormina inclusa, of course)

A distanza di un anno dall’inaugurazione del primo negozio Louis Vuitton sulla costa orientale della Sicilia, nella perla dello Ionio, la Maison torna a Taormina per annunciare l’apertura di Le Bar Louis Vuitton, idilliaca terrazza sul Mediterraneo, massima espressione del lifestyle di Louis Vuitton.

Sulla scia del più ampio progetto di resort estivi della Maison nel mondo, che comprende pop up, esperienze culinarie e takeover sulle spiagge, il primo Sky Bar di Louis Vuitton si tinge delle sfumature del blu e dei bianchi caldi, ispirati ai colori del Mediterraneo e offre la possibilità di gustare un aperitivo gourmet con delizie della tradizione regionale, rivisitate in chiave contemporanea da Roberto Toro, Executive Chef del Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina, accompagnate da signature cocktail pensati ad hoc per la nuova destinazione.

Arancini tipici, tartare di tonno di Favignana, pregiate specialità di caviale e ostriche sono alcune delle prelibatezze da degustare in accompagnamento a mocktail freschi e dissetanti e una selezione di otto cocktail d’autore di ispirazione puramente taorminese ideati da Claudio Adelfio, Bar Manager del Grand Hotel Timeo, tra cui il Belvedere.

La terrazza all’ultimo piano dello storico palazzo, che ospita anche il negozio Louis Vuitton, gode di un ingresso dedicato, in cui i codici Louis Vuitton si fondono all’estetica tipica della Sicilia.

Ad accogliere gli ospiti un wallpaper di conchiglie vere che fa da sfondo al tavolo Anemona della Collezione Louis Vuitton Objets Nomades, disegnato da Atelier Biagetti in pelle blu, ispirato alle onde del mare.

Sedute in legno e corda circondano i tavoli in pietra lavica smaltata in vetro blu, in omaggio al mare della costa taorminese, creando un continuum tra gli spazi allestiti e il paesaggio che li circonda; lampade in paglia e metallo, piante tipiche del territorio ed arredi Object Nomades caratterizzano Le Bar Louis Vuitton, un’oasi elegante e sofisticata in grado di trasportare il visitatore all’interno del mondo Louis Vuitton per una pausa rilassante, tra i colori e i profumi dell’estate italiana.

Infine, le tavole sono impreziosite da un inedito tocco distintivo: il nuovo servizio da tavola Art de la Table in porcellana di Limoges blu e beige, accompagnato dai bicchieri Twist in vetro di Murano, soffiati a mano nell’atelier veneziano di Simone Cenedese. I motivi della Collezione evidenziano il design grafico dei fiori Monogram blu, con sottili effetti acquerello su una base bianca.

Per chi trascorre le vacanze a Taormina, sia il negozio sia Le Bar Louis Vuitton rappresentano una meta imperdibile per scoprire la perfetta sintonia tra la Maison e lo spirito del territorio.

Il negozio di Louis Vuitton a Taormina

Visitando lo store di Louis Vuitton a Taormina, dal piano terra al primo piano, i clienti potranno scoprire tutti i métiers all'interno di uno spazio luminoso e intimo. Gli arredi in bamboo, novità della stagione, creati appositamente per gli spazi e gli oggetti di design presenti si fondono perfettamente con i dettagli ispirati all’estetica del territorio come la carta da parati e i tappeti.

Le mensole in legno e corde in fibre naturali conferiscono leggerezza all'ambiente sofisticato, mentre opere d’arte animano gli spazi con rappresentazioni uniche del territorio. Il negozio offre inoltre la cornice perfetta per la nuova Collezione LV By The Pool, che spazia dall’abbigliamento alle borse, calzature, accessori, complementi d’arredo e molto altro ancora.

Nei toni dell’arancio che evoca la palette colori estiva, il Monogram viene reinventato come un motivo decorativo a mosaico, sia come effetto acquerello che come elemento grafico.

Tra le novità presenti in store, l’esclusiva limited edition della celebre borsa Tote OnTheGO di Taormina in raffia naturale, una versione dell’iconico modello in vendita unicamente nello store.

Guida di viaggio su misura

Ma non è tutto. A completare le novità estive della Maison, un'esclusiva Collezione di guide invita alla scoperta di luoghi inaspettati e destinazioni imperdibili nelle più prestigiose località estive italiane, tra cui Taormina.

Edizioni speciali firmate Louis Vuitton, uniche nel loro genere, rappresentano la fusione degli universi editoriali della Maison, dedicati al viaggio.

L’edizione si presenta infatti come uno scrigno, giallo intenso per Taormina, che raccoglie dieci meravigliose cartoline illustrate con disegni firmati dall’illustratrice francese Audrey Spiry ed una serie di curiosità e chicche imperdibili, tra cui consigli sulla musica da ascoltare, i film da vedere e il suggerimento degli “imperdibili” oggetti emblematici e dove trovarli, come la coppola o la coffa taorminese.

Disponibile anche sull’applicazione "City Guide" per iPhone o Ipad, scaricabile gratuitamente da App Store.