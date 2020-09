Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle Collezioni Donna della Maison, ha disegnato il prezioso motivo jacquard che racchiude la data storica in cui è stato fondato il marchio

Si chiama “Since 1854” ed è la nuova collezione che celebra la data su cui si fonda tutta la storia di Louis Vuitton: il 1854 appunto, ossia l’anno in cui la Maison francese è stata fondata a Parigi.

Dapprima come realtà familiare, basata su quella artigianalità a dir poco sublime che ha reso le iniziali LV tra le più blasonate della moda internazionale.

Credits: Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle Collezioni Donna della Maison, ha disegnato il prezioso motivo jacquard che incastona le cifre emblematiche, come se fossero un vero e proprio diamante inglobato in un gioiello.

Nella tela della collezione i fiori del Monogram si intrecciano con i numeri simbolo della data, celebrando il brand.

Credits: Louis Vuitton

Questa versione ci riporta ai tempi in cui Georges Louis Vuitton progettò la tela Monogram in omaggio a suo padre, creando uno stemma neogotico in parte ispirato all'arredamento della loro casa di famiglia ad Asnières.

La data 1854 viene inglobata perfettamente, con l’8 che si trasforma in un petalo del fiore del Monogram, diventando parte integrante del motivo della tela. Un 8 che inoltre cela anche significati quasi metafisici: basta infatti posizionarlo in orizzontale per ottenere il simbolo dell’infinito…

Credits: Louis Vuitton

E infatti il Monogram nato da questa intuizione ha un fascino senza tempo, reso attraverso modelli iconici come la borsa Dauphine, la Neverfull e la Petit Noé.

La collezione “Since 1854”, presentata in anteprima nella boutique Louis Vuitton di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano in occasione della Fashion Week, è ora disponibile in tutti gli altri negozi e sul sito ufficiale.