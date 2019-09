Camicette con maniche a sbuffo, crop top con spalline e blazer oversize: arriva la capsule collection dell’influencer Leonie Hanne su The Drop di Amazon Moda. Disponibile solo per 30 ore a partire da oggi!



L’innovativa e divertente shopping experience The Drop di Amazon Moda punta sugli influencer trasformandoli in fashion designer.

E stavolta torna a fare battere i cuori con la collezione firmata dall'influencer Leonie Hanne.

Seguitissima su Instagram e fondatrice di Ohh Couture, Leonie ha disegnato per The Drop una linea di 11 capi romantici e attualissimi, dal design unico.





Credits: Amazon Moda

Nonostante Leonie sia tedesca di nascita, il suo gusto chic di matrice parigina emerge sempre. E non poteva mancare nella sua linea per The Drop di Amazon Moda!

La sua capsule è intrisa dei suoi colori del cuore: quei pastelli tenui, quelle nuance neutre e i rosa cipria rendono romantica ogni mise indossata (e ora anche firmata) da Leonie Hanne.

Camicette con le maniche lunghe a sbuffo, vestiti con spalle scoperte, pantaloni a gamba larga, crop top con spalline e blazer oversize sono i must have di cui si compone la linea.







Credits: Amazon Moda

Ma attenzione: come tutte le precedenti collezioni di The Drop di Amazon Moda, anche quella di Leonie sarà disponibile esclusivamente per 30 ore!



Dalle 17 di oggi, martedì 17 settembre, fino alle 23 di domani, mercoledì 18 settembre, si potrà prenotare il proprio tassello preferito del puzzle fashion e chic che ha creato Leonie Hanne per tutte le sue follower e fan.



Ogni pezzo, realizzato su richiesta, è ultra femminile e contemporaneamente all’avanguardia.

Tutti gli 11 capi della capsule sono perfetti per un mix and match dal retrogusto francese, con quel tocco contemporaneao che solo una fashionista tedesca come Leonie sa sfoggiare in maniera top.







Credits: Amazon Moda

Dopo il successo delle collezioni precedenti lanciate assieme alle influencer Paola Alberdi, Sierra Furtado, Patricia Bright, Charlotte Groeneveld, Charlotte Bridgeman e Milena Karl, anche stavolta The Drop incanterà tutte con le creazioni by Leonie Hanne.



Questa nuova avventura in compagnia del suo stile inconfondibile sarà un vero e proprio viaggio tra tendenze imperdibili. Un tuffo nel glam puro!



Oltre alle collezioni limited edition di The Drop, Amazon Moda offre anche Basic by The Drop, una linea di capi di abbigliamento must-have per creare un total look da capo a piedi che completi le collezioni disegnate dagli influencer.