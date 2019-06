Amazon Moda lancia una shopping experience innovativa che rende stilisti gli influencer



Amazon Moda lancia una nuova shopping experience esclusiva.

Si chiama The Drop ed è una funzione introdotta nell’app di Amazon, così come sul browser mobile, con cui in tutto il mondo si potranno acquistare collezioni fashion ideate dagli influencer.



La prima linea è in edizione limitata, esattamente come tutte altre capsule collection di The Drop che verranno.

A curarla in ogni minimo dettaglio è stata la fashion influencer italiana Paola Alberdi che ha trasformato la sua creatività e il suo stile in una linea dal design accattivante.



Le proposte di The Drop sono sempre fresche, perfettamente al passo con le ultime tendenze dello street-style internazionale.







Questo anche grazie all’immediatezza, una delle cifre stilistiche di questo progetto: le proposte di The Drop saranno disponibili solo per 30 ore e saranno realizzate su richiesta.



Un modo per coniugare unicità, stile moderno e velocità al passo con i social. Siamo nell’era del “vedo una cosa - la voglio - la indosso” e The Drop risponde proprio a questa esigenza, con un occhio di riguardo ai trend proprio perché le linee nascono da chi quei trend li crea, ossia gli influencer!

E non finisce qui: Amazon offrirà anche Basic by The Drop, una vasta gamma di capi di abbigliamento must-have per creare un total look da capo a piedi che completi le collezioni disegnate dagli influencer.

Dopo la primissima collezione by Paola Alberdi con cui è stato appena inaugurato The Drop, seguiranno quelle ideate da Sierra Furtado, Leonie Hanne e Patricia Bright.