Il concept brand della maison di gioielli Mabina sostiene, tra le altre, l’associazione no profit Save The Dogs.



Purtroppo l’estate non è solo quella bella stagione di sole, mare e divertimento: proprio in questo periodo aumenta esponenzialmente l’abbandono di cani, gatti e in generale di animali da compagnia. Troppo spesso non più ritenuti tali quando è ora di partire per le vacanze.

Kidult - concept brand della maison di gioielli Mabina sempre attenta ai progetti di solidarietà rivolti all’uomo, agli animali e all’ambiente - ha inaugurato un bracciale che aiuta gli animali abbandonati sostenendo la Onlus Save The Dogs.

Il bracciale si inserisce in una speciale linea chiamata Charity che raccoglie una selezione di creazioni belle e buone. Letteralmente.



Si tratta infatti di bracciali cui parte del ricavato viene devoluto ad associazioni no profit, per un sostegno prezioso a realtà che necessitano di aiuto immediato attraverso una donazione concreta.

Ciascuna di queste creazioni trasmette uno speciale messaggio legato al progetto di cui fa parte ed è ideata appositamente oppure individuata tra le numerose proposte che compongono la Life Collection di Kidult, facendosi sempre portavoce di cause di grande importanza e attualità.

Kidult dona a ogni progetto il 20% del ricavato dalla vendita del bracciale e tra le nuove proposte c’è anche quella dedicata a Save The Dogs, la Onlus che si batte in favore degli animali abbandonati e lotta contro il randagismo.

Il bracciale è composto di sfere di agata nelle diverse sfumature di blu e mostra un ciondolo a forma di cagnolino.



Il nuovo arrivato in casa Kidult si inserisce in una vasta proposta di bracciali d'acciaio tutti da collezionare che compongono un vero e proprio manifesto personale sulla pelle di chi li indossa.



Ognuno infatti si rivela una dichiarazione di sentimenti verso se stessi e verso gli altri, un atto solidale che lascia un segno indelebile nelle vite di chi lo compie. Oltre a lasciarlo in quelle di chi lo riceve.