L'attrice e cantante americana è la nuova testimonial del marchio Made in NY.



Per noi è e rimarrà sempre la mitica "Jenny from the block" ma Jennifer Lopez è oggi un'icona indiscussa: attrice, cantante, showgirl, imprenditrice, sono tanti i volti di questa donna che, a 50 anni, sfoggia un talento, un fascino e una grinta ineguagliabili.

Da oggi la star, nata e cresciuta a New York da genitori portoricani, diventa volto di un brand che, proprio nella Grande Mela, è nato 78 anni fa: Coach. J Lo sarà infatti la protagonista della prossima campagna Primavera Estate 2020 del marchio, scattata dal celebre fotografo Jurgen Teller.

"Jennifer è davvero autentica, è determinata, una persona speciale che ha seguito la sua strada per fare le cose a modo suo", ha dichiarato il Direttore Creativo di Coach Stuart Vevers. "Ho amato molto quando indossava le borse Coach Signature nel suo video del 2002, All I Have. Viene da New York come Coach, ciò crea un altro legame autentico con la nostra eredità"





"Sono così entusiasta di questa collaborazione con Coach", ha dichiarato Jennifer Lopez. "È un marchio senza tempo di cui sono sempre stata fan e la prossima collezione parla davvero del mio stile personale - un mix tra uptown e downtown".