Coach Dreams, la nuova fragranza femminile di Coach in esclusiva da , la nuova fragranza femminile di Coach in esclusiva da Douglas . Una storia unica e divertente che ispira le sognatrici di tutto il mondo.

Qual è il tuo sogno più grande? L'invito di Coach con la nuova fragranza Coach Dreams è di viverlo fino in fondo.

Ispirato alla libertà e all'avventura di un viaggio attraverso l'America, il nuovo profumo è pensato proprio per chi ama sperimentare e vivere la vita in modo giocoso e spensierato assecondando il suo spirito libero e celebrando l'emozione di un'avventura con gli amici.

Sei pronta a partire? Dal 17 febbraio, Coach ti dà la possibilità di partecipare a un concorso imperdibile per vincere un weekend...da sogno. Continua a leggere per scoprire come fare.

Partecipa al concorso di Coach e vinci un weekend per due

Per prima cosa vai sul sito www.grazia.it/coach e registrati. Sul minisito dedicato alla nuova fragranza c'è una sezione destinata proprio al tuo sogno più grande: raccontacelo con un post pubblico da condividere sul tuo profilo Instagram tra il 17 febbraio e il 14 marzo 2020. Ricordati di utilizzare l'hashtag #coachdreams e #liveyours e il tag @grazia_it.

Usa tutta la tua creatività: l'autore del post che la giuria riterrà più originale e in linea con il tema, potrà vincere un weekend a Milano per due persone in un hotel a 5 stelle più un voucher da 1000 euro per una giornata di shopping nell' unica boutique Coach presente in Italia: un'occasione imperdibile per le fashion addicted come te!

Vinci la nuova fragranza Coach Dreams!

Ma le sorprese del concorso non finiscono qui perché, ogni giorno, c'è in palio una fragranza Coach Dreams. Per vincerla, infatti, puoi votare uno tra i quattro sogni rappresentati sul sito www.grazia.it/coach.

Hai a disposizione un solo voto ogni giorno. Dopo aver votato, saprai subito, in tempo reale, se hai vinto il premio in palio! In caso di vincita immediata, riceverai automaticamente una mail di conferma.

Cosa aspetti? Partecipa al concorso e scopri il mondo di Coach Dreams. Ecco 5 motivi per amare quella che sarà la tua fragranza del cuore.

Coach Dreams è la fragranza della libertà e delle ragazze che amano esplorare il mondo. L'apertura, con note di frutta fresca e il finale con note legnose persistenti, ripercorre un viaggio all'insegna dell'avventura – attraverso le pianure del deserto dell'ovest americano - dall'inizio alla fine, evocando l'anticipazione, la strada aperta e i ricordi in divenire.

Coach Dreams è una fragranza radiosa, legnosa e dolce allo stesso tempo grazie alle sue note di testa di Arancia amara e Pera succosa, al cuore di Gardenia e fiore di Cactus e alle note di fondo di Joshua Tree e muschio di Ambroxan più secche e sensuali.

Coach Dreams è giocosa e spensierata, proprio come i sognatori liberi del 21esimo secolo.

Coach Dreams racconta l'avventura del presente e del futuro senza dimenticare la sua storia: il flacone, infatti, termina con un design argento a forma di fiore e un anello interamente realizzato in pelle che ricorda l’artigianalità dei prodotti in pelle di Coach.

Coach Dreams evoca, infine, la magia dei sogni grazie alla confezione esterna tempestata di glitter rosa.

Provala subito anche tu!