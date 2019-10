Una start up "al femminile" che propone un concetto di intimo slegato dalle stagioni e pensato per le donne di oggi.



Spesso la consideriamo "secondaria", la "bistrattiamo", la nascondiamo sotto strati di tessuto ma la lingerie dice molto di quello che siamo "sotto la superficie".

Da questo parte l'idea del marchio di intimo Chité, una start up nata dall'estro di due giovani donne, Federica e Chiara, e che è pensata da donne per le donne, con al possibilità di realizzare capi personalizzabili e su misura.





Design semplice ma inusuale, realizzazione rigorosamente Made in Italy e capsule speciali mensili sono i tre cardini del progetto.

Invece di seguire il classico calendario stagionale, Chitè realizza una capsule collection al mese in edizione limitata per offrire prodotti sempre diversi.



Ogni capo è realizzato a mano secondo la filosofia Slow Couture a supporto dell’artigianato locale: non solo alta qualità dei materiali, ma anche un messaggio di sostenibilità e di trasparenza, in cui le fondatrici credono profondamente.







I keypieces di Chité? La bralette a triangolo in velluto, tulle ricamato o maglina in lurex che "puntano i riflettori" sulla schiena, valorizzata da un design unico ottenuto grazie alle spalline sdoppiate che creano un delicato gioco di linee e, al tempo stesso, permettono di regolare al meglio il fitting del capo, per adattarsi a tutte le taglie, forme e silhoutte.



A completare la collezione i body, espressione della filosofia loungewear e che diventano perfetti alleati da indossare anche sotto una giacca o una camicia.





Infine lui, la "firma" di Chité, l'iconico Lover, lo slip arricciato e dal mood vintage, in raso o in tulle, da personalizzare scegliendo scritta e colore del ricamo.

In più il brand lancerà il Chitè project, un concept sviluppato per dare voce ai talenti femminili e alla forza di ogni donna attraverso capsule collection realizzate in collaborazione con giovani stiliste, influencer, volti dell’arte e della musica.

Non un semplice prodotto, ma un capo intorno al quale si sviluppi una vera community che parli di realizzazione personale, passione e ambizione, valori che stanno diventando il cuore delle donne di oggi.