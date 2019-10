Mille luci, grandi lampadari con scenografiche cascate di cristalli, atmosfere da café chantant: pronte a entrare nel favoloso White Cabaret di Intimissimi?



Uno show coinvolgente, tra mille luci, lampadari chandelier, performance live e "acrobatiche": il pubblico che ieri sera era riunito nell'headquarter di Intimissimi a Villafranca è stato catapultato in una sorta di moderno Folies Bergère.

È il White Cabaret, la sfilata evento che ha presentato la collezione Autunno Inverno 2019 del marchio italiano.

Parola d'ordine? Seduzione e fascino, che si declinano su completi in vero stile café chantant impreziositi da pizzi e frange coquette e dall'utilizzo di sete fluide e luminose, velluti devoré e dentelle in stile boudoir per un effetto ancora più scenografico.

Pattern maculati e pitoné su tulle, Principe di Galles e checked e piccoli pois diventano il leitmotiv di una lingerie che spazia per gusti ed esigenze diverse, abbracciando tutto l'universo delle fan del marchio.





Non solo intimo ma anche loungewear e sleepwear: eleganti pigiami in raso di seta dal taglio maschile con giacche profilate a contrasto e pantaloni fluidi in tinta unita nelle quattro tonalità passe-partout bianco, nero e rosa antico, oltre che nel nuovo colore rosso.



Non mancano le varianti con taglio a kimono su pantaloni a palazzo oppure con giacche double breasted. Infine lunghe sottovesti con spalline sottili o canotte di satin su shorts coordinati.

In front row tutti gli occhi erano per loro: Sarah Jessica Parker testimonial di Intimissimi e Irina Shayk volto amato delle campagne, lanciata giovanissima proprio dal marchio italiano agli inizi della sua carriera.

Presenti anche Fedez e Chiara Ferragni, digital ambassador di Intimissimi e Calzedonia da diverse stagioni.