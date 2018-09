Intimissimi ha svelato la nuova collezione con una sfilata evento nel suo headquarter! Presenti la nuova testimonial, Sarah Jessica Parker, e in passerella Irina Shayk.

Un giardino segreto, una serra antica in cui perdersi, scenografici chandelier che illuminano la passerella: nell'headquarter poco fuori Verona, INTIMISSIMI ha messo in scena uno show davvero strabiliante.

Complici anche una "line up" di modelle favolose: ad aprire Irina Shayk, lanciata anni fa dal brand italiano, le top model Isabeli Fontana e Anne V, seguite da uno stuolo di "fate" e "divintità" dei boschi che incedono sicure sulla catwalk.

In passerella ha sfilato la nuova collezione, seducente e ammaliante come le donne che la indossano. Lingerie e sottovesti, pijamas stampati in seta, un trionfo estatico di brassière e culotte, di body intarsiati e corpetti, di ricami come tattoo e decori western style.



Protagonisti la seta e pizzo, cristalli e tulle see-through, tocchi di velluto, macramè e paillettes, una caleidoscopio sensuale e giocoso che interepreta tutte le "anime" del mondo Intimissimi.







Ma lo show non era solo sulla passerella: il front row accorso all'evento era di quelli davvero memorabili!

In prima fila, la socialite e influencer Alexa Chung, accanto al personaggio più chiacchierato del momento, Chiara Ferragni fresca sposa e digital ambassador del marchio.









E poi lei, la nuova testimonial del brand Sarah Jessica Parker, accolta da una vera standing ovation! L'indimenticabile Carrie Bradshow di "Sex & The City", volto di Intimissimi da questa stagione, è stata la madrina dello show.