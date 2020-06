Debutta per la stagione calda "Invisible Touch", un nuovo tessuto ultra leggero che fa da fil rouge alla linea estiva di Intimissimi.

Per inaugurare finalmente la bella stagione, Intimissimi lancia una nuova linea estiva ultra light che ha come filo conduttore un nuovissimo tessuto battezzato "Invisible Touch".

Si tratta di un inedito tulle di microfibra, leggero e impalpabile come una carezza sulla pelle, perfetto per accompagnarci nel caldo torrido di luglio e agosto.

Nella foto: Irina Shayk in una foto della campagna. Credits: Intimissimi

Soffice al tatto, delicato sulla pelle, dalla finitura quasi invisibile, questa fibra fa della semplicità la propria cifra stilistica, perfetto coronamento di outfit discreti e raffinati.



La linea Invisible Touch comprende reggiseni, slip, culotte e body così leggeri da risultare ideali da indossare sotto gli abiti.

La collezione comprende un modello di bra new entry: il reggiseno Sveva in tulle, tessuto utilizzato anche sui nuovi slip con fianchetto.

Credits: Intimissimi

Si tratta di un balconcino con coppa preformata, dotato di ferretto avvolgente per un sostegno ottimale. Sullo scollo presenta una lavorazione del tessuto differente che crea un bordo dall’aspetto lucido che ricorda la seta. Questa lavorazione ha la funzione di contenere lo scollo come un elastico ma senza segnare.

Le spalline sono in tessuto e a tutta regolazione, realizzate con una nuova tecnologia che conferisce tenuta e sostegno mantenendo un aspetto leggero.

Lo slip, anch’esso in tulle di microfibra, è realizzato a taglio vivo e con fianchetti progettati proprio come le spalline del reggiseno, così delicatamente light da non sentirle nemmeno sulla pelle.

Credits: Intimissimi

Attraverso l’obiettivo di Rowan Papier, sarà Irina Shayk interpretare questa nuova capsule in tulle. La top model è già testimonial da diverse stagioni del celebre marchio italiano di lingerie di cui incarna perfettamente la freschezza e il gusto contemporaneo ma anche classico. In una parola: intramontabile.