Intimissimi lancia la nuova campagna “Bra Twist” in cui l’attrice testimonial del brand è protagonista di tutorial che aiutano nella scelta e nel fitting ideale del reggiseno



La nuova campagna “Bra Twist” di Intimissimi è un inno alla femminilità moderna e dinamica.



Più che un inno, un ballo: si tratta infatti di una specie di danza che ha come protagonista e coreografa d’eccezione Sarah Jessica Parker.



L’attrice statunitense (e indimenticata Carrie Bradshaw di Sex & The City) insegna a tutte noi un susseguirsi rituale e armonico di quattro piccole gestualità che ogni donna compie quando indossa il reggiseno del cuore.







(Un frame di uno dei video di Intimissimi della campagna Bra Twist. Credits: Intimissimi)

Si tratta del "Bra Twist", un vero e proprio tutorial che aiuta tutte a indossare il proprio bra in maniera perfetta.



Si parte dalla sistemazione delle spalline per passare poi all’allacciatura dei gancetti posteriori. Si mette a posto il seno all’interno delle coppe e si arriva al gran finale: il twist, appunto!

Il video tutorial si compone di cinque mini-clip in cui Sarah Jessica Parker, supportata di volta in volta da altre talent, descriverà i movimenti basilari del “rito del reggiseno”, presentando anche le novità di stagione.









(Un frame di uno dei video di Intimissimi della campagna Bra Twist. Credits: Intimissimi)

L'idea del brand italiano è quella di aiutare, sempre più, le sue clienti a trovare il reggiseno più adatto per sostegno e resa, scegliendo tra una gamma di oltre 40 modelli.













(Il bra Giada e il bra Stefania, due dei nuovi modelli di Intimissimi. Credits: Intimissimi)

Il reggiseno della linea Vera, dedicato ai décolleté più "voluttuosi" che hanno bisogno di un sostegno ad hoc, ne è un esempio.

O il nuovo super push-up di seta, un concentrato di eleganza, così come il triangolo in cotone e quello in pizzo.

Inoltre per scegliere il reggiseno che meglio si adatta alla propria silhouette, Intimissimi ha lanciato un’esperienza 3.0 unica.

Si potrà vivere una speciale avventura attraverso tecnologie di realtà aumentata. Basta scannerizzare con la fotocamera dello smartphone il QR Code presente nei negozi, nelle campagne online, offline e sui social per entrare in contatto con l’avatar di Sarah Jessica Parker.

Assieme a lei si avrà modo di scegliere il reggiseno più adatto. E non solo: danzare virtualmente con l’attrice e ripostare un virtual-selfie con lei sono alcune delle tantissime sorprese che l’esperienza virtuale firmata Intimissimi offrirà a tutte!