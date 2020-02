Intimissimi lancia una mini-collezione di intimo, pigiami e maglieria composti di fibre "ecofriendly" prodotte a basso impatto ambientale

Per festeggiare dieci anni dal lancio del progetto “Riciclo”, Intimissimi lancia una capsule pensata per chi vuole indossare capi che rispettano il pianeta. Si chiama "Green Collection" ed è composta da underwear, nightwear e maglieria in tessuti sostenibili di cui si conosce la natura e la provenienza.

Sono tutte fibre certificate, contrassegnate da un cartiglio che le renderà subito riconoscibili.

Le proposte dal cuore “eco” per la primavera-estate 2020 sono caratterizzate da pizzo con filato di poliammide riciclato, realizzato con materie prime rigenerate; seta prodotta a basso impatto ambientale; modal e bambù ricavati da fonti di legno rinnovabili ed ecosostenibili.

Credits: Intimissimi

La mini-collezione di debutto offre due serie di corsetteria: la linea di set intimi, body e sottoveste in soffice eco-pizzo “The Garden Fairy” e la lingerie “Rare Beauty” con due reggiseni, uno slip brasiliano e un reggicalze in filato riciclato e seta sostenibile.

Anche le proposte per la notte non mancano, con pigiami che rispettano sia i criteri dell’eleganza sia quelli dell’ecologia. La Green Collection si completa con la maglieria basic in modal e micromodal ecologico e in fibra di bambù.

Credits: Intimissimi

Oltre all’impegno in direzione "green" che l’azienda ha dimostrato con il lancio di questa capsule, Intimissimi ha anche siglato con Treedom un accordo dall’anima molto verde. Grazie a Intimissimi e a Treedom - la piattaforma web che permette di finanziare a distanza la piantumazione in diverse zone del mondo - verranno piantati 20.000 nuovi alberi in varie parti del pianeta. Un progetto importante che contribuisce a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Saranno infatti i contadini locali a piantare la vegetazione di Treedom finanziata da Intimissimi, in un circolo virtuoso che fa bene al mondo sotto tanti aspetti.

Credits: Intimissimi

E a marzo il brand lancia una campagna interessante: con un acquisto in negozio o presso lo store online, i clienti potranno “ricevere in regalo” in maniera virtuale un albero. Sarà fotografato, geolocalizzato e potrà essere seguito attraverso l’apposita pagina online.