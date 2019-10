Il marchio GUESS lancia in esclusiva online la Fierce Fringe capsule, una collezione di clutch e pochette che ha come filo conduttore le frange. Per outfit urban molto originali





Il brand GUESS lancia Fierce Fringe capsule, una collezione che farà innamorare le più glamour nell’animo (e nel guardaroba): una linea di clutch e pochette caratterizzata dalle frange!

Disponibile dal 30 ottobre all'8 novembre esclusivamente online sul sito ufficiale del marchio, queste bag si preannunciano un must have di stagione.

C’è la clutch rossa, coperta sul davanti da frange gioiello e arricchita dal logo lettering del marchio.

Da abbinare a pezzi in denim, felpe e sneaker per un effetto più casual oppure da mescolare a mise elegantissime per un risultato super chic, la Fierce Fringe in versione red passion con chiusura a molla vi farà innamorare.





C’è anche la pochette nera coperta da micro frange di metallo, intervallate da microsfere di metallo prezioso in argento.

Una best friend delle feste, perfetta da sfoggiare nelle occasioni più importanti.



Anche in versione gold, con frange di metallo dorato per chi adora risplendere di luce preziosa, sarà ideale da mixare ad abitini e scarpe con il tacco. Per le serate più wow!









Il logo G in metallo squadrato e i micro strass sulla fascia in simil-camoscio sulla chiusura a molla arricchiscono la borsa, rendendola ancora più "sparkling".



Entrambi i modelli, quello a clutch e quello a pochette, nascondono una tracolla a catena staccabile, perfetta anche duranti i party e le feste, quando le mani sono impegnate a ballare, brindare e abbracciare le persone amate!