La nuova collezione Gucci è stata presentata online all'interno di una speciale rassegna e attraverso una serie di sette episodi diretti da Alessandra Michele e Gus Van Sant.

OUVERTURE of Something that Never Ended è l’ultima collezione di Gucci, presentata online tramite il film festival Guccifest che si è svolto dal 16 al 22 novembre online e ora disponibile su YouTube e sul sito guccifest.com.



A maggio Alessandro Michele aveva annunciato che Gucci si sarebbe separato dalla febbrile tabella di marcia del calendario della moda per poter presentare le proprie collezioni più liberamente e creativamente.



Da qui l'intuizione di presentare la collezione in maniera assolutamente inedita: attraverso l'omonima mini-serie che segue la surreale vita romana dell’attrice, artista, danzatrice e performer Silvia Calderoni.

Questa mini-serie, co-diretta dal regista Gus Van Sant (suoi sono "Will Hunting - Genio Ribelle", "Elephant", "Last Days", solo per citare qualche titolo) e il Direttore Creativo della maison, Alessandro Michele, è un caleidoscopio di emozioni, pensieri e arte in cui i valori alla base della visione Gucci ci accompagnano in ogni minuto di narrazione e i vestiti diventano un filo conduttore.

Ecco i cinque temi portanti in OUVERTURE of Something that Never Ended e nel GucciFest.





1. La collezione

Gli abiti di questa collezione non sfilano semplicemente ma prendono vita attraverso i sette episodi, li vediamo "in azione" nel mondo che Michele ha creato per Gucci, quasi interagire con i personaggi. L’atmosfera di OUVERTURE of Something that Never Ended è ben chiara sin dal primo episodio, "At Home": nelle prime sequenze si vede Silvia che si sveglia lentamente indossando un jumpsuit di pizzo abbinato con lingerie monogrammata. Mentre la macchina da presa la segue mentre va in bagno e fa yoga, notiamo vestiti, borse e scarpe sparse per la casa che danno una sensazione di familiarità – dopotutto chi non ha vestiti sparsi per casa?



Photo by Paige Powell - Courtesy Gucci



Veniamo subito immersi nella visione Gucci ed è come se una delle tante foto pubblicitarie degli ultimi anni prendesse vita. È un qualcosa di inaspettato ma allo stesso tempo che già conosciamo che ci fa sentire a casa. Così seguiamo lo sguardo di Silvia mentre osserva le persone che passano per strada dal suo balcone e notiamo una ragazza indossare la rivisitazione di un look comparso nella primissima collezione creata da Michele per Gucci, la FW15. La stessa collezione di cui fa parte l'abito a fiori che la protagonista lascia volare dal suo balcone.



Photo by Paige Powell - Courtesy Gucci





Da questo episodio sappiamo già cosa aspettarci per i prossimi: oversized T-shirts con scritte, tuniche e stampe color pastello, abiti stile anni ’70, vestiti di georgette ricamati di paillette e la nuova tote Gucci con i manici di bambù.

Vediamo una palette coloratissima e variegata ma sempre sobria, layering di felpe con cappuccio sotto a tuniche abbinate alle nuove sneakers fluorescenti Gucci Basket, e infinite declinazioni di giacche e pantaloni, come il completo verde a tre pezzi con pantaloni larghi visto nel quinto episodio, "The Neighbours".



Photo by Gus Van Sant - Courtesy Gucci





Dal quinto episodio iniziano a comparire più frequentemente anche abiti da sera creati utilizzando seta ma anche moltissime paillettes come si vede nel sesto episodio, "At The Vintage Shop" (compare in cui una ragazza entra nel camerino per provare un lungo abito da sera nero con dettaglio a forma di cuore e guanti lunghi sempre in paillettes con ruches di tulle.

È una visione chiara quella della nuova collezione di Michele che ha dentro di sé tutto l’essere Gucci.



Photo by Gus Van Sant - Courtesy Gucci





2.L'identità di genere

Il mondo Gucci non si sofferma solo sull’estetica dei vestiti, va oltre esplorando questioni come l’identità di genere che è discussa in "At Home" da Paul B. Preciado. Preciado va nei dettagli della questione parlando di come il genere sia il frutto di una società patriarcale e che in realtà non esiste. Quest’idea è alla base dell'estetica del marchio ed è sottolineato da Hari Nef e Natasha Lyonne durante la live Instagram in cui hanno commentato il primo episodio di OUVERTURE. Alessandro Michele non crea vestiti genderless, piuttosto li fa indossare a persone inaspettate creando dissonanza rispetto a quello che siamo abituati a vedere, spiega Hari.

Questo messaggio si ritrova anche nella canzone “Therefore I Am” di Billie Eilish che fa da sottofondo nel primo episodio. Billie canta “You think that you’re the man, I think therefore I am," rinforzando il messaggio di Preciado in quanto sentirsi uomo non è nulla in confronto a essere noi stessi.

Photo by Gus Van Sant - Courtesy Gucci





3. L'arte



Infinite forme d’arte sono presenti in OUVERTURE, a partire dalla moda, alla danza nel terzo episodio e nella letteratura con Florence Welch che, nel sesto, scrive versi di poesia su dei foglietti che fa scivolare nelle tasche degli altri clienti del vintage shop.

Nell'episodio numero tre, "At The Post Office", l'arte diventa l'oggetto di una riflessione al telefono tra il celebre critico d'arte Achille Bonito Oliva e il cantante Harry Styles.

Ma anche l’atto di una collezione attraverso una mini-serie è arte stessa, soprattutto se diretta con l’aiuto di Gus Van Sant, maestro del mestiere. Dal secondo episodio in poi ci sono sempre dei dialoghi tra i personaggi ma non sono conversazioni lineari, piuttosto sembra che i personaggi stiano portando avanti conversazioni parallele, creando poesie sul momento, come si nota nell’ultimo episodio, "A Nightly Walk". Silvia citofona a Lu Han, cantante e attore, e gli si dichiara con versi d'amore rivolti a "Pink". Lu le risponde “Il tuo corpo è come una perla.” Durante questo lungo scambio di versi poetici vediamo che Lu e Silvia indossano un singolo orecchino dello stesso paio a forma di croce con monogramma GG, Lu a sinistra e Silvia a destra, legandoli seppur lontani.

Photo by Gus Van Sant - Courtesy Gucci

4. Il Tempo



La nozione di tempo è molto importante in tutta la mini-serie e lo si capisce dalle rivisitazioni della prima collezione disegnata da Michele per Gucci presentata già cinque anni fa. I capi della FW15 sono sia una celebrazione del lavoro di Michele per la maison, come notiamo nell’episodio "At the Vintage Shop" dove sono esposti ovunque, ma anche un promemoria al fatto che la visione di Michele è sempre stata collegata e unisona anche se mutabile.

Contemporaneamente a questa chiarezza temporale artistica, il tempo vero e proprio in OUVERTURE non esiste. Quando Silvia entra nel bagno del bar e ne esce ritrovandosi su di un palcoscenico, quando osserva i suoi vicini dalla finestra mentre loro annaffiano piante, leggono poesie o dipingono in "The Neighbours", quando, nell’ultimo episodio, Silvia raccoglie un volantino per strada mentre cammina e di colpo si ritrova di nuovo su di un palco – tutto è un’illusione. Il tempo non esiste, è malleabile. Il volantino che Silvia raccoglie recita le parole di “In A Manner Of Speaking" dei Tuxedomoon: “In a manner of speaking, I just want to say, That I could never forget the way, You told me everything, By saying nothing.” Ed è quello che Michele e Van Sant hanno creato e comunicato, il tutto e il niente assieme in perfetta armonia.



Photo by Paige Powell - Courtesy Gucci





5. I 15 designer



Ma "Ouverture of Something that Never Ended” non è il solo film di questo GucciFest. All'interno dei questa inusuale rassegna di corti troviamo 15 fashion film che celebrano le creazioni di altrettanti giovani stilisti indipendenti: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier e Gareth Wrighton.

Ogni designer ha la sua storia e un'impronta riconoscibilissima. Per esempio i capi menswear di Ahluwalia sono innovativi e uniscono le radici nigeriane e indiane dell’omonima stilista con la nostalgia per la sua infanzia degli anni ’90 passata a Londra.



Invece Rui, fondato dalla stilista Cinese Rui Zhou, si concentra sull’armonia tra pelle e tessuto, rivelando e mettendo in primo piano il corpo con forme morbide che lo abbracciano.



Gui Rosa, d'altro canto, riflette le sue esperienze di vita liberale in Portogallo e l’eccentricità e caos della pop-culture nei suoi design. E poi molti altri, tutti degni di nota.



Per scoprire tutti i fashion film e guardare tutti gli episodi di OUVERTURE of Something that Never Ended, non vi resta che andare sulla pagina dedicata: guccifest.com