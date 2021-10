Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Bye bye fashion month!

Con la PFW è giunto al termine il mese più glamour e ricco di eventi di sempre (soprattutto da un anno e mezzo a oggi).

Dunque, come colmare quel vuoto che ci ha lasciato l'improvvisa mancanza di un ricco calendario del giorno e di un front row al completo? L’antidoto di Grazia.it è una cascata di fashion pills.

Le pillole di moda sazieranno la vostra voglia di couture tenendovi aggiornati su news e curiosità giorno dopo giorno. Iniziamo da lunedì...

Fashion Pills: lunedì e Gucci festeggia 100 anni con la collezione "Gucci 100"

(Credits - Photographer & Director: Joshua Woods)

Una delle poche certezze della moda è: Gucci never stops.

La creatività di Alessandro Michele non ha limiti e a dimostrarlo sono le infinite iniziative, collaborazioni e capsule con cui non smette mai di sorprenderci. L’ultima arrivata è la collezione Gucci 100, un omaggio per celebrare il centenario della maison a suon di musica "una delle espressioni più potenti e reattiva ai tempi che mutano, oltre alla moda”, ha detto il designer.

L’amore per la musica e la sua varietà di stili, ben si percepisce dalla campagna scattata da Joshua Woods (in foto), in cui i capi e gli accessori di Gucci 100 sono ritratti in contesti conviviali e ballerini, assolutamente ottimisti per il futuro. #GUCCI100

Fashion Pills: martedì e i nuovi boots antipioggia di Superga

(Credits: courtesy of press office)

É misurandoci con le situazioni "estreme" e meno glam che mostriamo al mondo la cura nei dettagli della fashionista che è in noi.

E quale occasione migliore di pioggia e intemperie? Anche in questo autunno, Superga ci viene incontro gli stivale da pioggia perfetto, un esemplare in gomma logato che ha come testimonial d’eccezione la fashion icon mondiale Hailey Bieber (in foto).

Il vostro futuro migliore amico dei rainy days che ci aspettano è acquistabile sul sito! #LetteringBoot

Fashion Pills: mercoledì e la capsule Pernille X Mango

(Credits: courtesy of press office)

Ve lo avevamo annunciato in anteprima qualche pillola fa e ora la capsule di Pernille X Mango è finalmente arrivata nei negozi. Lo stile nordico della Mango Girl Pernille Teisbaek si fonde con il DNA del brand in una capsule versatile e senza tempo che forma un guardaroba completo all'insegna della sostenibilità.

I capi classici con un tocco edgy che solo la fashion icon Pernille poteva aggiungere, creano look sia urbani e che formali (come quello in foto) in colori neutri che vanno dal bianco, nero, beige, ghiaccio e petrolio.

Per acquistare la capsule cliccate qui! ENJOY! #PernilleXMango

Fashion Pills: giovedì e il gioco da tavola fashion di & Other Stories

(Courtesy of press office)

& Other Stories ha trovato il modo più divertente e coinvolgente per illustrare le collezioni presenti nei propri atelier grazie al“The Style Game”. Si tratta di un gioco da tavola multiplayer su cui sono raffigurate le collezioni degli atelier di Stockholm, Paris e Los Angeles in cui l’obiettivo per vincere è completare i look di ciascuna boutique prima degli altri.

Una bellissima idea che permette alle appassionate di & Other Stories (alziamo la mano!) di visionare tutti i look della stagione e divertirsi allo stesso tempo! #TheStyleGame

Fashion Pills: venerdì e benvenuto Dépêche Toi

(Courtesy of press office)

Fare talent scouting di brand nuovi e tutti italiani è una delle nostre grandi passioni.

Questa volta tocca al brand made in Prato Dépêche-toi, una realtà nata dall'idea della creative director e founder Ottavia Narsi. Si tratta di un ambizioso progetto sostenibile perché dal DNA 100% ecologico lanciato poche settimane fa. La collezione Dépêche-toi è composta da trench, tutti realizzati con fibre già riciclate e a loro volta riciclabili ed è genderless, con uno stile versatile e sartoriale. Per vedere il resto della collezione click qui per il sito di Dépêche-toi



#ÉTempoDiEssereLiberi