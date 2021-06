Vi raccontiamo le iniziative del fashion system in occasione dell’8 giugno, la Giornata dedicata all’Oceano e alla sua salute

Oceano: vita e sostentamento. L’8 giugno si celebra il World Oceans Day, un’intera giornata dedicata alla salute e preservazione dei mari, istituita nel 1992 e ad oggi riconosciuta dall’ONU. Un evento importantissimo per ricordarci quanto il nostro benessere dipenda direttamente da quello dell’oceano, il polmone del pianeta, che compone il 70% della superficie del globo e produce il 70% di ossigeno totale che respiriamo.

I moniti a comportamenti responsabili arrivano da tutti i settori, che oggi si ritrovano uniti ad approfondire il tema del 2021, “Vita e sostentamento” e promuovere iniziative ecologiche e sostenibili volte soprattutto alla pulizia delle acque dalle plastiche che le inquinano.

Il compartimento moda non si è certo tirato indietro, schierandosi in prima linea per celebrare la 29esima edizione del World Oceans Day con progetti concreti e a lungo termine.

Grazia.it ha raccolto i più significativi per invitare i propri lettori e lettrici ad acquisti e comportamenti responsabili, nell’ottica di preservare la salute degli oceani e del nostro pianeta terra. Scopriamoli insieme! #WorldOceansDay

World Oceans Day 2021: il tailleur che salva l'oceano di Maryling

Giornata degli oceani 2021: il due pezzi di Maryling

(Credits: courtesy of press office) I pantaloni a vita alta in principe di Galles



(Credits: courtesy of press office)

Il brand made in Italy Maryling, che ha sempre fatto della sostenibilità uno dei valori chiave della sua filosofia, anche in occasione della giornata mondiale degli oceani dimostra come si possano tutelare le acque partendo dalla moda.

Ha realizzato un completo composto da blazer doppiopetto e pantaloni a vita alta in principe di Galles interamente in poliestere riciclato “sottratto” ai rifiuti marittimi. Il bellissimo tailleur è in vendita in esclusiva presso La Rinascente di Milano. #MarylingSalvaLOceano

World Oceans Day 2021: l'iniziativa "Run for the oceans" di Adidas

(Credits: courtesy of press office)

Nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ecco il motto del power duo Adidas e Parley che insieme fanno appello al potere dello sport per innescare il cambiamento positivo. In occasione della giornata dedicata agli oceani, invitano il mondo intero a unirsi a correre per la quarta edizione di “Run for the oceans”, la corsa globale contro l’inquinamento della plastica che si svolge dal 28 maggio all’8 giugno. Quest’iniziativa vuole promuovere una partnership di lunga data tra le due aziende, che si impegnano a ridurre i preoccupanti livelli di inquinamento che la plastica sta causando nei mari del pianeta. Dal 2015, Adidas ha infatti realizzato oltre 30 milioni di paia di scarpe in Parley Ocean Plastic, un materiale ricavato dai rifiuti raccolti sulle spiagge e nelle zone costiere prima che potessero contaminare gli oceani. #SalvareGliOceaniSalvareIlMondo

World Oceans Day 2021: la fondazione Woolrich e il filato SeaWool

(Credits: courtesy of press office)

Il brand Woolrich s’impegna nella protezione e salvaguardia delle coste di Woolrich, con la creazione della Woolrich Outdoor Foundation. Attraverso la partnership con 1% For the Planet, la Woolrich Outdoor Foundation fornirà fondi e risorse alle organizzazioni che danno un contributo tangibile alla difesa dell'ambiente costiero e che si impegnano per la sicurezza, la salute e il benessere delle comunità e delle economie di questi luoghi. Un supporto alla natura che coinvolge anche la collezione Woolrich Outdoor Label SS21 con capi, uomo e donna realizzati nello speciale SeaWool, un filato composto da gusci di ostriche e poliestere riciclato. #WoolrichOutdoorFoundation

World Oceans Day 2021: North Sails e la fotografia per salvare l'oceano

(Credits: Rafael Caballero Hernandez per North Sails)

North Sails promuove la propria campagna Go Beyond nominando il suo primo Ocean Hero: il fotografo Rafael Fernandez Caballero. Campione mondiale di fotografia subacquea e ingegnere specializzato in energie rinnovabili, la missione di Rafael è di sensibilizzare l'opinione pubblica mostrando la bellezza del nostro oceano e l'importanza di proteggerlo. Le foto realizzate dal campione dell’oceano parlano da sole, scatti unici che condividono un’incrollabile passione per il mare e la sua natura. Raccontando storie dei suoi Oceans Heroes, North Sails vuole ispirare la sua community ad andare oltre, go beyond appunto, verso innovazione, esplorazione e conservazione, i suoi tre pilastri fondamentali e raggiungere insieme grandi sfide per l'ambiente. #OceanHero

World Oceans Day 2021: le iniziative di Blancpain



(Credits: courtesy of press office)

Da anni ormai, la manifattura orologiera Blancpain si occupa della salvaguardia dei mari con numerose attività, dimostrandosi antesignana di sensibilizzazione sugli oceani. Per comunicare un tema così caro, l’azienda si è sempre messa in prima linea, supportando le organizzazioni dedicate e lanciando un concorso fotografico, conferenze e spedizioni subacquee. Non solo, Blancpain è presentig partner e main sponsor della Giornata mondiale degli Oceani 2021 delle Nazioni Unite organizzata dalla Divisione per gli Affari Marittimi e il Diritto del Mare, prodotta in partenariato con Oceanic Global. Ad oggi, le molteplici attività perseguite con passione da Blancpain a sostegno dell'esplorazione e preservare gli oceani hanno portato a risultati tangibili, contribuendo in particolare ad estendere significativamente la superficie delle aree marine protette nel mondo, con un'aggiunta di oltre quattro milioni di km2. #BlancpainOceanCommitment

World Oceans Day 2021: Harmont & Blaine per "Love The Ocean"

(Credits: courtesy of press office)

Il marchio Harmont & Blaine mette in campo un progetto speciale chiamato Love The Ocean che fa leva sull’utilizzo dei tessuti Seaqual® - creati con il poliestere riciclato derivante da rifiuti di plastica del mare e da bottiglie di plastica post-consumo. Un prodotto altamente ecologico e tecnologico che sfrutta intessiture di ultima generazione che miscelano i filati ottenuti dai materiali di recupero con fibre di tencel, cotone organico e cotone riciclato, garantendo elevate proprietà di leggerezza e traspirabilità. Per celebrare la giornata degli oceani Harmont & Blaine ha inoltre realizzato una t-shirt stampata con un disegno dell’artista Jay C. Lohmann che raffigura il cagnolino Blaine in tenuta sottomarina. La maglietta è realizzata in cotone organico e la trovate in vendita sul sito di HarmontBlaine.com. #LoveTheOcean

World Oceans Day 2021: Carpisa con Legambiente per la tutela delle Tartarughe

(Credits: courtesy of press office)

Il brand Carpisa ha avviato una partnership con Legambiente per la tutela delle tartarughe, da sempre un simbolo del brand, sviluppando insieme un progetto concreto per un futuro più sostenibile. La campagna si chiama "Tartalove” e pone l’obiettivo di salvaguardare la salute di questi animali, contrastando soprattutto la presenza di plastica negli oceani. Carpisa si è impegnata in una raccolta fondi volta a proteggere, curare e sostenere 170 esemplari di tartarughe marine e, per coinvolgere i propri clienti nel supporto dell’iniziativa, ha realizzato una shopper biodegradabile che verrà venduta in tutti gli store Carpisa. I proventi delle vendite della borsa Tartalove saranno devoluti alla campagna e chiunque l’acquisterà diventerà a sua volta sostenitore della tutela delle tartarughe promossa da Legambiente e Carpisa. #TartaLove

World Oceans Day 2021: l'importanza dell'acqua e l'impegno di THEMOIRé

(Credits: courtesy of press office)

Per la ricorrenza del World Oceans Day, il brand made in Milano THEMOIRé dedica all’elemento acqua la sua collezione FW 22 con due nuovi modelli di borsa realizzati nei colori del mare: Thethis e Dioni. La Thethis è una bucket bag dalle dimensioni ridotte che prende il suo nome dalla ninfa greca del mare mentre la Dioni, nell’antica Grecia una delle Oceanine è la classica baguette iconica firmata dal marchio. Conosciuto per il suo impegno etico e rispettoso dell’ambiente, THEMOIRé ha sempre investito nella ricerca di nuovi materiali ecologici come le fodere delle borse, 100% riciclate da bottiglie di plastica e sta già lavorando alle prossime collezioni sperimentando anche l’utilizzo di una pelle vegana “water born”, all’insegna di un futuro con il minimo impatto possibile. #EticoEResponsabile

World Oceans Day 2021: la collezione di +Three

(Credits: courtesy of press office)

Il marchio +Three, che ha la sostenibilità nel suo DNA, lancia proprio oggi la collezione Wave fatta di accessori realizzati mediante l’utilizzo di tessuti SEAQUAL YARN, un tipo di poliestere riciclato post consumo che contiene Upcycled Marine Plastic di SEAQUAL INITIATIVE, l’organizzazione che promuove la salvaguardia delle acque di tutto il mondo a partire proprio dalla pulizia delle stesse. La produzione di questa collezione realizzata ad hoc per la giornata degli oceani è interamente made in Italy e in limited edition. #RivoluzioneÀPorter

World Oceans Day 2021: le aquatic creatures di Riccardo Capuzzo



(Credits: courtesy of press office)

Aquatic Creatures è un progetto tra design e illustrazione nato dall'immaginazione dell’artista Riccardo Capuzzo che attraverso piatti, carte da parati e stampe su vetro acrilico popolati da animali mistici e riferimenti marini, vuole trasmettere un messaggio importante riguardo la conservazione e tutela del mondo acquatico. I ricavi delle vendite della collezione “creature acquatiche”, supportano infatti l’organizzazione no profit WDC, Whale and Dolphin Conservation, il principale ente di beneficenza dedicato alla protezione di balene e delfini presente a livello internazionale da oltre 30 anni. #ByRiccardoCapuzzo