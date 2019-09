Pronti per la collezione see-now-buy-now FILA? Dal 23 settembre, giorno dopo lo show, la linea di abbigliamento, accessori e calzature sarà già in vendita!





FILA presenta alla Milano Fashion Week la sua nuova linea di abbigliamento, accessori e calzature con una bella sorpresa.



La collezione sarà see-now-buy-now, seguendo un trend già molto diffuso, Moschino e Tommy Hilfiger lo hanno già sperimentato con successo da diverse stagioni.

Dopo la sfilata del 22 settembre, a partire dal giorno dopo, molti capi, borse, scarpe e accessori saranno disponibili in selezionati punti vendita in tutto il mondo.







L’iconico brand di lifestyle sportivo ha deciso di mettere in vendita le sue creazioni subito dopo la presentazione in passerella perché sa bene quanto hype sia legato alla fashion week.

E vuole quindi offrire a tutti una shopping experience immediata.

La collezione raggruppa elementi classici dello stile FILA con texture tecniche, ricche tonalità e silhouette contemporanee dallo stile sofisticato.

Credits: FILA



La gamma proposta va dall’abbigliamento alle calzature, passando per gli accessori, per un look completo da capo a piedi.

Una palette composta da nero, bianco, rosso e argento rende la linea molto sporty chic, perfetta per un mix & match che esce dai ranghi sportivi, inserendosi perfettamente anche in outfit eleganti.







Credits: FILA



La campagna collegata alla collezione, scattata da Mert & Marcus con Yasmin Wijnaldum come protagonista, esalta i pezzi chiave della collezione.



Per la donna non mancano all’appello i pezzi iconici del brand come t-shirts, felpe, top dotati di zip, pull girocollo e giacche in tessuto.

Spiccano le felpe a lupetto dalla shape contemporanea, un abito a manica corta in paillettes e una gonna lunga in chiffon che gioca con le proporzioni.







Credits: FILA

Un altro must have? La gonna slim fit che combina in maniera la maglia e le paillettes.

I capi presentano il ricamo del logo F-Box oppure quello di FILA Milano.

E le scarpe? Anche quelle fanno brillare gli occhi.



Le calzature della collezione see-now-buy-now includono i modelli FILA Memory Ultra e Drifter declinati in nero, bianco e metallizzato, per completare in maniera top ogni look.







La Memory Ultra è realizzata in maglia mentre i sandali Drifter presentano il logo lineare FILA sopra uno strap cromato o in neoprene.

Aspettando di vederli sfilare sulle passerelle milanesi il 22 settembre, segnatevi che dal 23 saranno pronti da indossare!