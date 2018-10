La collaborazione con il rapper italiano è l'ultima novità in casa Diesel

Cosa più adatto di un live painting per presentare la capsule collection Diesel Hate Couture firmata FEDEZ?



Il 20 ottobre il rapper-influencer ha ricoperto le vetrine dello store Diesel di Milano San Babila con la parola “infame” scritta a bomboletta.

Perchè? l’insulto che gli è stato rivolto più spesso dagli haters e che è diventato anche il tema centrale della collezione stampato sui bomber, felpe, t-shirt e cappellini.

Renzo Rosso presidente del gruppo OTB ha fatto gli onori di casa: “Questa collaborazione con Fedez fa parte di una campagna che racchiude a pieno tutta l’ironia tipica di Diesel: con Hate Couture abbiamo voluto trasformare un problema sociale come il cyberg bullismo in un messaggio positivo. D’altronde ho sempre agito in questa direzione con Diesel, è il mio DNA.”





Coinvolti nella campagna contro l'odio ci sono Nicki Minaj, Bella Thorne e altri nomi celebri.

“Ma la cosa più bella" continua Rosso "vedere le persone in giro per il mondo indossare le parole con cui sono stati attaccati, sono loro i veri testimonial”. Il sito Diesel permette infatti di customizzare un capo con la vostra “offesa”.

Bel colpo Diesel! Qui trovate tutte le foto della serata, buona visione!