Lanciata sui social durante le sfilate di Milano, la "RSVP" di Etro ora è in vendita online!





L'avevamo "intravista" sui social durante la Fashion Week, in mano a editor e influencer, insieme all'invito per lo show. E da oggi la pochette personalizzabile “RSVP” di ETRO è in vendita online sul sito.

La busta-invito, anticipata dalla maison italiana sui social network in occasione dell’ultima sfilata Autunno Inverno 2019/20, è realizzata nell’iconica tela Paisley ETRO resinata.

Inoltre è possibile personalizzarla con il proprio nome (o con quello della persona a cui è destinata), in rosa o azzurro, sempre online!

Ma attenzone: la“RSVP” è una limited edition!