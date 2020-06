Cuoio di Toscana presenta una campagna worldwide che permette di vivere l’emozione di un viaggio all'interno del cuore del Consorzio. Per scoprire un’arte tutta italiana che è per noi motivo di orgoglio

Il Consorzio Cuoio di Toscana, leader assoluto del settore per la produzione di cuoio da suola (con quote di mercato pari al 98% di quello italiano e oltre l’80% di quello europeo), inaugura una nuova campagna worldwide dal titolo “Step Into Our World”.

Una campagna molto emozionante, creata e realizzata dall'agenzia milanese Kitchen Stories che su stampa, digitale e social (sia attraverso canali tradizionali sia con iniziative speciali) racconterà a tutto il mondo la bellezza, il rispetto della natura, l'autenticità, l'arte e il fascino della lavorazione del cuoio da suola.

Un'immagine da "Heart of Beauty". Credits: Cuoio di Toscana

La protagonista assoluta è proprio “lei”, la materia prima: il cuoio viene di volta in volta trasformato in vari elementi caratteristici del territorio toscano, dal cuore stesso del territorio alle isole, dalla passione degli artigiani fino alla bellezza della natura.

Una comunicazione suggestiva, emozionale e molto emozionante, capace di provocare quei brividi a fior di pelle che diventano ancora più simbolici dato che si parla di cuoio (pelle, appunto).

Il Consorzio intende così rendere i consumatori consapevoli dei valori del brand, invitando tutti a percorrere un viaggio profondo, educativo, informativo ma anche coinvolgente nell'eccellenza delle aziende che sono parte integrante di Cuoio di Toscana.

Un'immagine da "Heart of Craftsmanship". Credits: Cuoio di Toscana

Naturalità, autenticità, artigianalità e innovazione: queste le quattro parole chiave che riassumono i temi principali comunicati dalla campagna. L’arte diventa l’espressione più alta della passione e il gioco di parole che fa suonare in maniera simile “heart” (cuore) e “art” (arte) è al centro del concept.

Un’arte che è anche cuore pulsante della produzione conciaria del Consorzio.

Un'immagine da "Heart of Nature". Credits: Cuoio di Toscana

Il capitolo dal titolo “Heart of Nature” si sofferma sulla naturalità del cuoio, sul suo tipico profumo e sulla sua sensorialità. Racconta la lavorazione che si ottiene con la concia lenta al vegetale, la miscela di tannini che trasformano la pelle di Cuoio di Toscana e la magia del cuoio, quella che gli permette di assorbire anche le tracce di chi lo indossa, disegnando una simbiosi indissolubile.

Un'immagine da "Land Heart". Credits: Cuoio di Toscana

“Land Heart” ha come focus l'amore per la terra toscana, ricca di arte, cultura, bellezza e tradizione, mentre “Heart of Craftsmanship” mette al centro il fattore umano, capitale fondamentale per trasferire vita e unicità ai prodotti. Tutti pezzi che sono sicuri per la salute di chi li indossa, proprio grazie all'expertise di chi li realizza.

“Heart of Beuty” narra la passione per la bellezza e per la sua ricerca che non può rinunciare all'esperienza dell'innovazione. Stile, design, tecniche di finissaggio fanno parte di quell'artigianalità altamente innovativa firmata Cuoio di Toscana.

Infine “Discover the Heart” ci racconta la speciale creatività dedicata alla pellicola protettiva apposta a garanzia dell’autenticità di Cuoio di Toscana, salvaguardia della qualità artigianale della sua lavorazione.