Il marchio di lingerie su misura celebra San Valentino lanciando un messaggio forte e un boxer genderless in edizione limitata

In occasione di San Valentino, il marchio di lingerie 100% Made in Italy Chitè Milano lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Lo fa con 200 poster disseminati per le strade di Milano, che ritraggono otto volti maschili che all’unisono recitano lo slogan "​Io sono le donne"​. E realizzando il primo boxer genderless in edizione limitata che celebra l’uguaglianza tra uomo e donna.

Disponibile in quattro fantasie e colori, e soli 150 pezzi, i boxer uomo/donna sono acquistabili sull’e-commerce di Chitè Milano.

100% Made in Italy, perché cuciti a mano da sarte esperte in laboratori artigianali nel cuore delle Langhe in Piemonte, sono realizzati in 100% cotone con fascia elasticizzata in tessuto Liberty.

A parità di stile, qualità e comfort, il boxer donna Chitè differisce dalla versione maschile solo per l’assenza del supporto interno. Entrambi i boxer sono personalizzabili: è possibile aggiungere le proprie iniziali o quelle della persona amata, una frase o una parola, di cui sarà possibile scegliere stile e colore.

Con questo prodotto lanciato in esclusiva per San Valentino 2021, Chitè vuole portare l’attenzione sull’uguaglianza di genere e sull’amore in ogni sua forma: il boxer come simbolo di emancipazione, un regalo per il/la partner o un regalo per sé che celebri l’amore ogni giorno.

Chitè Milano contro la violenza di genere: i dati ISTAT

La campagna di sensibilizzazione di Chitè Milano contro la violenza di genere trae le somme alla luce del periodo storico attuale: ​i casi di violenza domestica sono aumentati a seguito dei continui lockdown da Covid-19​.

I dati ISTAT lo confermano: "Il numero delle chiamate valide sia telefoniche sia via chat nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020 è notevolmente cresciuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+71,7%), passando da 13.424 a 23.071". Anche la crescita delle richieste di aiuto tramite chat è triplicata, con un picco vertiginoso da 829 a 3.347 messaggi. Le chiamate al 1522 – numero antiviolenza nazionale – si sono divise in "richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza" e "segnalazioni per casi di violenza". Insieme, hanno rappresentato il 45,8% delle chiamate valide (in totale 10.577). Ancora, sempre solo nel periodo che va da marzo a ottobre 2020, le chiamate al 1522 sono aumentate del 107% rispetto al 2019.

Chiara Marconi, co-founder e CEO di Chitè​: ​"Il 2020 è stato un anno che ha segnato la vita e la memoria di tutti noi: la pandemia ha stravolto completamente il palinsesto dell'informazione e temi cruciali come la lotta alla violenza sulle donne sono passati in secondo piano. Allo stesso tempo però, i dati parlano chiaro. Aver fondato un'azienda fatta da donne e dedicata interamente alle donne ci rende dunque sensibili e responsabili. In quanto co-founders, io e Federica Tiranti crediamo profondamente nelle conquiste che la donna ha ottenuto negli ultimi decenni. Vogliamo contribuire alla self-confidence di tutte le donne della nostra community. È stato quindi estremamente naturale voler dedicare la campagna di San Valentino 2021 a questa causa, spostandoci da un approccio puramente commerciale verso una comunicazione che sia educativa, sensibilizzante e onesta. La vita di noi giovani imprenditrici non è fatta solo di numeri, ma si basa prima di tutto su valori e lotte per difendere ciò che più ci sta a cuore: il benessere di tutte le donne ovunque esse si trovino".