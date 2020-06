L’evento fashion di Aniye By è stato innovativo e rivoluzionario, con una sfilata andata in scena a Milano davanti alla celebre influencer che l’ha narrato step by step sui social

Aniye By ha messo in scena il suo primo digital show inaugurando un format innovativo e ultra contemporaneo: ai Magazzini Generali di Milano ha fatto sfilare la collezione PE 2021 di fronte a Chiara Ferragni la quale ha narrato passo dopo passo il fashion show sui social network. Il tutto con un contorno musicale altrettanto esclusivo: la performance del rapper Ghali.

Nella foto: Chiara Ferragni. Credits: Aniye By

Un mix di moda e musica dall’alto coefficiente social, in perfetta sintonia con il mood del brand.

Il digital fashion show di Aniye By è stato il primo in assoluto che anticipa tutti gli eventi moda della stagione, annullando i confini imposti dall’emergenza Covid-19 e portando la collezione PE 2021 in tutto il mondo. Il seguitissimo canale Instagram del brand ha trasmesso in live streaming la serata.

Molto più che una sfilata, semmai un happening inedito fatto di moda, musica, arte e puro spettacolo, rompendo gli schemi tradizionali nonché le limitazioni collegate all’emergenza.

Una foto del digital fashion show di Aniye By. Credits: Aniye By

Chiara Ferragni ha raccontato attraverso le sue stories l’essenza dell’evento. Il tutto con il plus di uno degli hot name della scena musicale italiana, Ghali, le cui note hanno reso lo show ancora più appassionante.

Il digital fashion show di Aniye By esalta quella "visionarietà" del marchio di Alessandra Marchi che, facendo perno sul suo DNA anticonformista, ha scelto un format speciale e inclusivo. Uno show che rimmarrà nella storia perché precorre di un mese la fashion week e celebra la voglia di ritorno alla normalità.

Una foto del digital fashion show di Aniye By. Credits: Aniye By

L’ottimismo che innerva di speranza il marchio è anche il fil rouge della linea Spring Summer 2021 che si rivela un vero e proprio concentrato di innovazione ed esplosività.

Come “lucky icon”, Aniye By questa volta ha scelto un numero: il 23, per tutto il mondo sinonimo di carisma e tenacia, numero del basket per eccellenza in quanto numero di Micheal Jordan.

Una foto del digital fashion show di Aniye By. Credits: Aniye By

Dalla progettazione della nuova collezione in videocall con il proprio affiatato team fino ad arrivare a creare un vero e proprio digital show, andato in scena e in diretta Instagram la sera del 22 giugno, Aniye By si riconferma una delle firme fashion più contemporanee e innovative di sempre.