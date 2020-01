La collezione Haute Couture presentata al Grand Palais è un viaggio a ritroso tra i ricordi di Coco Chanel e i luoghi della sua infanzia.

Un giardino rigoglioso, una grande fontana e una distesa di lenzuola bianche messe ad asciugare al sole. Così si è presentato questa mattina il Grand Palais agli occhi dei giornalisti e degli ospiti intervenuti alla sfilata di Chanel.

L’allestimento voluto da Virginie Viard per presentare la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2020 non evoca un luogo qualsiasi.



Il set - forse meno spettacolare rispetto a quelli a cui sia lei che il suo indimenticato predecessore Karl Lagerfeld ci hanno abituati - riproduce il chiostro dell’orfanotrofio situato nell’antica abbazia cistercense di Aubazine dove Gabrielle Chanel trascorse l’infanzia insieme alle sue due sorelle, iniziando a maturare quel gusto all’insegna dell’austerità e della sobrietà diventato in seguito parte integrante del suo stile rivoluzionario.

In questo viaggio a ritroso nel tempo si fanno spazio “demoiselles” in abiti da scolaretta con maxi colletti di pizzo e giovani donne avvolte in lievi nuvole d'organza finemente ricamata.

Sulla passerella si alternano completi in tweed e lunghi dress dalle linee affusolate, cappotti con bottoni gioiello e gonne a motivi geometrici che ricordano le imponenti vetrate del monastero, oltre agli immancabili tailleur in lana bouclé rivisitati nei dettagli e nelle proporzioni.

Bianco e nero - grande passione di Mademoiselle Coco mutuata dagli abiti delle monache - dominano la palette colori sottoforma di trame rigate e disegni check illuminati da paillettes, micro perline e fili di lurex.

Una dicotomia rimarcata anche attraverso gli accessori: stivaletti allacciati dal piglio retrò, mocassini bassi total black indossati con calzini bianchi e cinture con fibbie squadrate che evidenziano il punto vita.

Unica concessione al colore, i delicati motivi floreali che campeggiano sui look due pezzi di gusto bon ton, sugli audaci abiti bustier e sulle bluse semitrasparenti con profonda scollatura.

A chiudere lo show una carrellata di impalpabili dress in tulle e pizzo impreziositi da ricami, intarsi e lavorazioni rigorosamente artigianali, suprema espressione del savoir faire che si cela dietro la maison parigina e che - proprio come un tempo - prende forma nel leggendario atelier al numero 31 di rue Cambon.

Ph. Credits: Getty Images