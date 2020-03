Nell’ultima giornata di fashion week parigina Virginie Viard svela la nuova collezione ready to wear di Chanel disegnata per l’autunno-inverno 2020.

Nessuna scenografia mozzafiato questa volta, giusto un elegante allestimento total white e una passerella specchiata su cui le modelle camminano a braccetto: è così che Virginie Viard ha svelato la nuova collezione autunno-inverno 2020 di Chanel, con una sfilata, trasmessa per la prima volta in streaming in diretta dal Grand Palais di Parigi, ambientata in uno paesaggio glaciale.

La collezione, molto versatile e facile da portare, si compone di capi dall’eleganza senza tempo, come le iconiche giacche in tweed, le bluse e i cappotti sartoriali, a cui si accostano però anche pezzi dall’allure più moderna, come shorts e crop top e gli abiti off the shoulders.



Lo show si è aperto con un look dai toni pastello, composto da cappotto verde acqua, gonna midi coordinata con maxi spacco frontale e collant a pois.

I pantaloni sono più morbidi che mai: hanno la gamba larga e presentano una lunga fila di bottoni laterali che vengono lasciati appositamente aperti per lasciare intravedere le gambe e si indossano con bluse fluide, giacche corte o top senza maniche. I modelli a gamba più stretta si infilano invece direttamente dentro gli stivali.

Il mix "bianco e nero" è ricorrente in tutta la collezione, così come i look total white che si alternano a mise più colorate. Non mancano infatti piccoli accenni di colore, grazie a tonalità come il fucsia, il verde e il bordeaux.

Grandi protagoniste della collezione, le giacche: per l’autunno-inverno 2020 Virginie Viard ha pensato a giacche di pelle cropped, giacche con l’orlo smerlato o candide giacche con le maniche a sbuffo o dettagli di piume. Quelle dei tailleur, in tweed, hanno una silhouette decisamente più allungata e si abbinano con eleganza alle gonne a tubino.

Tra gli abiti, risaltano i sontuosi maxi dress di velluto nero, vestiti off the shoulders o con le maniche a palloncino, chemisier con la cintura che segna il punto vita e modelli smanicati, indossati con una maglia di pizzo sotto.

Le gonne avvistate in passerella sono lunghe fino ai piedi e dalla vita altissima e si abbinano stivali al polpaccio e micro top. Quelli mini, a balze, si indossano invece con top bianco e doppia borsa: una mini bag con tracolla di perle e una maxi bag da portare a mano.

Al centro dello show, anche gli shorts, proposti con crop top che lasciano poco all’immaginazione e camicie corte e abbinati a lunghi, agli immancabili collant a pois e agli stivaletti di pelle.

Tra gli accessori, oltre alle iconiche it bag, da portare in coppia o da sole, spiccano i foulard, indossati come se fossero cravatte, i cappelli con visiera, i collant con monogram, gli stivali bicolor da "moschettiere" con risvolto, le cinture a catena e ovviamente i bijoux: dai bracciali con le pietre vistose alle più sofisticate collane di perle, fino al "revamp" delle maxi croci, realizzate con pietre, in vero stile Eighties e che costellano i look.

Chanel: le borse della sfilata autunno-inverno 2020

E a catturare l’attenzione in passerella non potevano che esserci le nuove borse create dalla maison per la prossima stagione invernale. Le tracolle sono proposte sia in formato mini, in pelle matelassé e ricche di perle o altre pietre colorate; sia in versione maxi, grandi, capienti e dalle nuance vivaci. Preziosissime anche le borse a spalla, con logo tempestato di cristalli; i secchielli dai dettagli dorati; e borse a mano over in tweed. Per la sera invece via libera, tra le altre, a pochette con chiusura a clip o mini bag dalla forma geometrica, da indossare con qualsiasi look. Ecco alcune delle nostre preferite.