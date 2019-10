La nuova borsa lanciata dalla maison francese è la quintessenza dello charme. Senza tralasciare la praticità smart che la trasforma in un comodo marsupio



Come la "sorella maggiore" la celebre 2.55 (nata nel Febbraio 1955), anche la nuova nata della maison di Mademoiselle, la nuovissima CHANEL 19 prende il nome dalla sua data di nascita, il 2019, appunto.





L’avevamo vista per la prima volta sulla passerella Autunno-Inverno 2019/20.

E, neanche a dirlo, è stato subito colpo di fulmine!

Disponibile in 3 taglie diverse e in pelle o in tweed, questa it-bag dalla forma rettangolare tipica delle tracolle firmate CHANEL stupisce con una novità: la maniglia a catena che la trasforma in hand-bag.





Sofia Coppola con la CHANEL 19. Credits: Chanel

Anche la tracolla ha una sorpresa inedita perché permette di indossare la borsa in vita, come se fosse un marsupio.

Creata a quattro mani da Karl Lagerfeld e Virginie Viard, ha la tipica lavorazione matelassé, con i motivi a rombo trapuntati, cifra stilistica della maison.









La tracolla di metallo ha 3 diverse finiture, da scegliere tra argento, rutenio oppure oro anticato.

Anche le nuance della pelle e del tweed sono varie, tutte perfettamente in accordo con le tinte della collezione Autunno-Inverno 2019/20 di CHANEL.

Nero, beige, bianco, blu, verde, turchese ma anche rosso e fucsia, per dare un tocco di colore brillante a tutti i vostri look.

CHANEL 19, la nuova borsa della maison francese La borsa CHANEL 19 in tweed.

Credits: Chanel

Credits: Chanel

Credits: Chanel



Credits: Chanel

Credits: Chanel

Credits: Chanel

