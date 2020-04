Un evento virtuale che vede la moda in prima fila a raccogliere fondi per combattere il Coronavirus



In piena emergenza Coronavirus, la moda continua a dare il suo speciale contributo con iniziative eccezionali mai fatte prima.



*** La moda contro il Coronavirus: tutte le iniziative charity ***



Come quella organizzata da Carine Roitfeld, fashion guru e fondatrice di CR Fashion Book, che ha lanciato “CR Runway con amfAR Against COVID-19: Fashion Unites”, un evento globale in collaborazione con amFAR per combattere il Covid-19.

Sarà la prima sfilata virtuale, interamente auto-filmata, con top model da tutto il mondo che sfileranno dalle loro case indossando indumenti del proprio guardaroba e styling da remoto curato dalla stessa Carine con il suo team. #CRRunwayXamfAR

(Credits: Getty Images)

Questo evento imperdibile avrà luogo il 1 maggio alle ore 22:00 in streaming mondiale su YouTube tramite il sito web: CRRunwayXamfAR.org e a presentarlo sarà Derek Blasberg, il capo della sezione moda e beauty della piattaforma.

Durante la serata sono previsti numerosi interventi di designer e personalità tra cui Kim Kardashian West, Hailey Bieber, Karlie Kloss, Adriana Lima, Ashley Graham, Pierpaolo Piccioli, Diane von Fürstenberg, Maria Grazia Chiuri, Alexander Wang, Virgil Abloh, Karolina Kurkova, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, e la proiezione di tanti behind the scene.

(Credits: Lucas Possiede)

Un coro di big della moda e dello spettacolo che offriranno un momento di entertainment e ispirazione creativa per sostenere insieme la raccolta fondi di amFAR against COVID-19.

Per effettuare le donazioni potete visitare il sito https://www.amfar.org/covid19/ .

La moda unisce, davvero. #FashionUnites