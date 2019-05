La partnership tra il marchio di lusso e l’Organizzazione che lotta per salvare i bambini a rischio compie 10 anni.





Quest’anno Save the Children compie 100 anni e festeggia 10 anni di partnership con BVLGARI.

L’organizzazione, che dal 1919 lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, collabora dal 2009 con il marchio di lusso. Una partnership che ha fatto nascere numerosi progetti di educazione, contrasto alla povertà e interventi di emergenza in risposta alle catastrofi naturali.

In 10 anni, grazie a una donazione complessiva di 90 milioni di dollari, il sodalizio tra l'organizzazione e il marchio di lusso è riuscito a raggiungere finora 2,1 milioni di beneficiari, tra cui 1,5 milioni di bambini.



Un aiuto arrivato in 34 paesi del mondo dove conflitti e catastrofi naturali così come povertà, emarginazione e disabilità possono compromettere il diritto all’istruzione. E, con lui, il diritto a un futuro migliore che ogni bambino dovrebbe vedersi riconosciuto, indipendentemente dalla latitudine a cui si trova.

Per celebrare il 10° compleanno della partnership e i 100 anni di Save the Children, BVLGARI si impegna a raggiungere entro la fine dell’anno 100 milioni di dollari di donazioni.

Questo grazie al lancio di BVLGARI BVLGARI, un nuovo pendente in onice e argento che va ad arricchire la collezione dedicata a Save the Children.







Accanto a questa iniziativa ci sarà anche la nuova campagna GIVE HOPE che coinvolgerà nel sostegno della partnership molte celebrities internazionali, immortalate per l’occasione dall’obiettivo di Rankin, uno dei più celebri fotografi inglesi al mondo.

“Siamo felici perché 100 anni di Save the Children, 10 anni di partnership con BVLGARI e 100 milioni di dollari di donazione come obiettivo per il 2019 sono numeri pieni di significato e di forza, una forza che cresce e ci consentirà concretamente di realizzare nuovi progetti nei luoghi e nelle comunità più svantaggiate del mondo, cercando sempre di garantire la massima qualità, efficacia e sostenibilità nel tempo dei benefici raggiunti per la vita e il futuro dei bambini,” ha dichiarato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia.







Bvlgari e Save The Children