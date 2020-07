Burberry lancia la nuova collezione TB Summer Monogram e presenta la nuova esclusiva campagna con Kendall Jenner.

Una collezione fresca, leggera e coloratissima, composta da una ricca selezione di capi pensati per lei e per lui su cui campeggia l’iconica firma del brand.

Burberry rende omaggio al suo fondatore con TB Summer Monogram, la nuova linea di capi e accessori contraddistinti dal monogram “TB”, simbolo della Maison che riporta proprio le iniziali di Thomas Burberry e che, dopo essere stato reinterpretato da Riccardo Tisci nel 2018, torna oggi rivisitato in una nuova inedita palette di colori che spaziano dal beige all’azzurro, dall’arancione al blu cobalto.

Tra i pezzi chiave della collezione – presentata ufficialmente qualche giorno fa e già disponibile sia online che negli store - costumi da bagno, felpe con cappuccio, camicie, pantaloni dai tessuti impalpabili, cappelli e sciarpe di seta, ma anche una linea di borse dai colori audaci che include marsupi, tracolle in spugna, shopper e borse a spalla eco-friendly, realizzate con materiali rinnovabili, cui si aggiunge anche una tavola da surf in limited edition.

Una collezione inedita, che celebra l’ottimismo e la libertà tipici della stagione estiva, e che è stata presentata con una campagna altrettanto esclusiva.

TB Summer Monogram di Burberry e la nuova speciale campagna con Kendall Jenner

Per lanciare TB Summer Monogram di Burberry, Riccardo Tisci non ha infatti scelto la solita campagna realizzata in studio, ma ha voluto osare e creare, grazie all'ausilio dell'animazione in CGI, una sorta di universo parallelo, un regno onirico in cui la realtà si fonde con la fantasia.





A interpretare i capi maschili e femminili della collezione, una modella d’eccezione: Kendall Jenner che ha prestato il volto in questa campagna speciale e ha posato in quattro scatti esclusivi e nel video diretto da Nick Knight.

Ma ecco alcuni dei pezzi cult di questa nuova collezione del brand inglese.