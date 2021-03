La fashion designer Mary Katrantzou reinterpreta con il suo tocco creativo l’icona Serpenti Forever di Bvlgari in un’esclusiva collezione capsule di borse e tessili

Da un lato, il potere trasformativo del serpente di Bvlgari. Dall’altro, la forza d'immaginazione e creatività della stilista di origine greca Mary Katrantzou, soprannominata “la regina delle stampe” per le sue creazioni massimaliste ed esuberanti.

Nasce dalla loro unione il nuovo capitolo della saga “Serpenti Through the Eyes of”. Dove la designer infonde il segno del suo stile poetico e gioioso, reinterpretando liberamente l’icona Serpenti Forever, il serpente acquista una nuova vita ricca di ottimismo, colori vivaci, tocchi giocosi ispirati alla gioielleria.

La stilista introduce tre nuovi modelli, oltre a una selezione di tessili: la borsa Serpenti Metamorphosis, la Serpenti Metamorphosis con manico e la Serpenti Metamorphosis minaudière.

Partendo dal modello di borsa Serpenti in nappa con manico, la designer greca realizza un capolavoro di Haute Couture con uno spettacolare ricamo tridimensionale che raffigura la trasformazione di un serpente attorcigliato su sé stesso in un tripudio di farfalle in volo.

Al cuore di questo motivo stravagante, trionfa la chiusura a testa di serpente, anch’essa reinterpretata dalla stilista.

La borsa Serpenti Metamorphosis richiede più di 40 ore di lavoro da parte di un artigiano esperto ed è disponibile nei colori White Agate (nella foto sopra), Crystal Rose ed Emerald Green per la misura più piccola, e nero per quella più grande, tutte in quantità limitate.

La borsa Serpenti Metamorphosis con manico (nella foto sopra) combina a un corpo ultra morbido e incredibilmente liscio in nappa trapuntata, un inedito manico in metallo, reinterpretazione di un iconico design heritage di Serpenti. Questa borsa versatile può trasformarsi in una vivace tracolla, semplicemente rimuovendo il manico e agganciando la tracolla a catena dorata.

Questo pezzo iconico vanta anche una chiusura reinterpretata da Mary Katrantzou: la testa di serpente è infatti coronata da gemme tagliate a goccia al posto degli occhi, e brilla su un corpo in pelle disponibile in una gamma di colori ispirati alle pietre, dall’Ivory Opal e il Crystal Rose fino all’Aegean Topaz, al Carmine Jasper e al nero.

Un gioiello a pieno titolo è la Serpenti Metamorphosis minaudière (nella foto sopra). La bellezza ipnotica dell’iconica testa di serpente, è esaltata dalla sensualità delle sue scaglie esagonali e dei suoi occhi penetranti a goccia.

Ispirata a un iconico orologio Serpenti di Bvlgari, è la prima volta che questo design viene trasformato in una minaudière. Questo oggetto del desiderio è disponibile in due modelli: uno più piccolo in oro chiaro o oro con catena lunga o doppia catena più corta – da indossare a tracolla o intorno alla vita – e un modello vivace di misura media da portare a mano, disponibile con scaglie bianche e nere, multicolori o nella nuance Crystal Rose.

Tutte le borse della collezione capsule sono completate da una targhetta metallica interna con il logo “Mary Katrantzou x Bvlgari”.

Ripercorrendo ancora le meravigliose metamorfosi della natura, Mary Katrantzou mostra la sua abilità nel realizzare fantasie e combinazioni di colori spettacolari attraverso una collezione di foulard - in cashmere leggero e in seta - e ultra-versatili shelleys in seta che giocano sulla collisione tra la farfalla e il motivo del serpente.

La collezione verrà rivelata attraverso la campagna pubblicitaria scattata dal fotografo di moda francese Hugo Comte, con protagonista l’icona di bellezza e filantropa Russa Natalia Vodianova, che per l’occasione indossa delle tute di Haute Couture realizzate da Mary Katrantzou.

La collezione capsule sarà disponibile in selezionate boutique Bvlgari in tutto il mondo e su Bulgari.com a partire dal 15 aprile. I preordini online inizieranno dal 20 marzo.