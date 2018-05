Si chiama Chakra la nuova collezione di Brosway e ciascun pezzo veicola un messaggio simbolico e altamente emozionale.





Il marchio di gioielli Brosway lancia la nuova campagna per la collezione di bracciali Chakra. Il mood ruota attorno al concetto di ottimismo buddista, capace di leggere il valore delle emozioni attraverso il simbolisimo e la ricerca dell'equilibrio perfetto, esattamente come la tradizione filosofica dei chakra suggerisce.



Lo spot, coinvolgente ed emozionante, ha per protagonista la bellissima top model Daniela Braga, i cui stati d’animo vengono espressi di volta in volta attraverso i bracciali della collezione Chakra.



Il turbinio di emozioni simboleggiate dai gioielli è enfatizzato dalle note della canzone Mad About You degli Hooverphonic e contornato da un’ipnotica grafica colorata e magnetica.



Ogni bracciale ha un proprio simbolo a cui sono associati diversi significati, ogni volta veicolanti un messaggio diverso.



Il portagioie diventa un vero e proprio scrigno contenente amuleti e segreti che creeranno un’alchimia di sentimenti da condividere.