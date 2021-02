Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Sembrava impossibile, ma dopo un gennaio infinito, è finalmente arrivato febbraio, il mese dell’amore ma soprattutto della moda pret-à-porter.

In vista del weekend, abbiamo preparato per voi una speciale rassegna con le 5 notizie fashion della settimana.

Voi mettetevi comode, pronti, partenza, via! #PilloleDiModa

Fashion pills: lunedì e la svolta di Farfetch

(Credits: instagram) Con il 1° febbraio si è aperto un mese dal calendario lineare durante il quale andranno in scena le presentazioni delle collezioni autunno inverno 21/22. Le sorprese e novità saranno tante, e in primo piano ci sono le variegate modalità di diffusione, social e non, degli show (a causa dell'attuale crisi sanitaria). Farfetch ha annunciato che inizierà ad ospitare le sfilate in streaming, "esperienze in esclusiva" che aggiungeranno nel sito la dimensione dell’entertainment a quella dello shopping, amplificandone la fruibilità. La piattaforma di e-commerceha annunciato che inizierà ad ospitare le, "esperienze in esclusiva" che aggiungeranno nel sito la dimensione dell’entertainment a quella dello shopping, amplificandone la fruibilità. Il primo brand a partecipare è stato Dolce & Gabbana con la sfilata uomo #DGTogether, che ha dato la possibilità di preordinare in esclusiva 20 look direttamente su Farfecth. E noi già ci chiediamo, chi sarà il prossimo? #FarfetchStream

Fashion pills: martedì e "Tanti auguri Maria Grazia Chiuri!"

(Credits: Instagram) Chiara Ferragni

Il 2 Febbraio, i couture addicted di tutto il mondo e non solo, hanno fatto gli auguri a Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior dal 2016. Anche se la stilista mantiene la sua vita molto privata e lontano dai riflettori, ci piace immaginarla alle prese tra famiglia e tanto lavoro. Queste sono infatti settimane di fuoco per un couturier, tra presentazione dell'alta moda, con l'acclamatissimo film diretto da Matteo Garrone a tema "tarocchi" e il pret-à-porter, che verrà presentato prossimamente durante la PFW (dal 1° Marxo 2021). #CompleanniETraguardi

Fashion pills: mercoledì e la campagna pubblicitaria di Bottega Veneta

(Credits: Instagram)

Dopo il chiacchierato addio ai social network, Bottega Veneta lancia la campagna P/E 21 “Salon 01”, scattata ancora una volta dal master Tyrone Lebon. Le bellissime foto ritraggono modelli dai visi puliti, colori forti (il verde la fa da padrone!), vestiti in primo piano e focus sui materiali, proprio come desiderava il direttore creativo Daniel Lee. La diffusione di queste immagini è stata la prima mossa dopo il social detox del brand del Gruppo Kering e noi siamo più curiose che mai di scoprire quale sarà la sua prossima strategia! #NewBottega

Fashion pills: giovedì e l’annuncio del calendario della MFW

(Credits: Instagram) Camera Moda

Il 4 febbraio è stato presentato ufficialmente il calendario della MFW, che si svolgerà in versione digitale dal 23 febbraio al 1 marzo, dopo un anno esatto dallo scoppio dell'emergenza sanitaria. La Settimana della moda milanese si aprirà con un tributo al suo inventore, Beppe Modenese, e proseguirà con un carnet di big e new entry, che presenteranno le collezioni A/I 21-22 via social e sulla piattaforma dedicata della Camera Nazionale della Moda Italiana.

*** Settimana della moda di Milano: tutto quello che dovete sapere sull'edizione di Febbraio 2021 ***

Fashion pills: venerdì e le novità dalla Copenhagen Fashion Week

(Credits: Instagram) Copenhagen Fashion Week

Venerdì si è conclusa la CFW, che ha inaugurato il mese del pret-à-porter di febbraio.

La fashion week scandinava è da sempre un luogo di sperimentazione e innovazione, in particolare sul tema sostenibilità, e anche quest’anno non è stata da meno.

Tanti i temi caldi e gli obiettivi prefissi negli anni, affrontati con un piano sociale e ambientale concreto, il sustainability action plan.

Tra gli highlight della settimana vi segnaliamo la presentazione della bellissima linea Studio di H&M, il lancio della collezione "in affitto" del veterano Ganni e l’annuncio dei requisiti minimi di sostenibilità che i brand dovranno soddisfare per far parte della CFW dal 2023. #CFW