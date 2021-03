Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

-1 al weekend “but first”… Fashion Pills, la carrellata di fatti, novità (e qualche pettegolezzo) direttamente dal mondo della moda.

Questa settimana è più ricca che mai tra Sanremo, Paris Fashion Week e sfilate fuori programma.

Siete veramente sul pezzo? Misuratelo leggendo le nostre #PilloleDiModa

Fashion Pills: lunedì e "Hello PFW!"





(Credits: instagram) Longchamp

Il 1° marzo è iniziata la Paris Fashion Week, l’ultima a presentare le collezioni autunno inverno 21-22 dopo Copenhagen, NYC, Londra e Milano.

I brand più attesi, che presenteranno le proprie collezioni in modalità digitale, sono Schiapparelli con i suoi design couture che hanno fatto il giro del mondo, Chloé con il debutto della designer Gabriella Hearst, la prima collezione presentata da Nicolas di Felice per Courrèges e poi i big del worldwide luxury come Chanel, Vuitton e Dior.

Quali hot trend verranno lanciati durante la lunga PFW che si concluderà il 10 marzo? Ve li sveleremo presto! #PFW21-22

Fashion Pills: martedì e "Ciao Sanremo!"

(Credits: instagram) Matilda De Angelis

Martedì è stata la volta di Sanremo, il Festival della musica che, per la prima volta, quest’anno si è svolto senza pubblico fisico ma con un'audience televisiva sopra le aspettative.

Musica e tanta moda, perché... cosa sarebbe il Festival senza gli abiti da sogno e donne meravigliose che li indossano?





Matilda De Angelis, attrice italiana protagonista di “The Undoing”, che ha conquistato tutti di Prada vestita e la cantante Elodie, che con lo styling di Ramona Tabita, durante la seconda serata ha indossato creazioni di Oscar De La Renta (me-ra-vi-glio-so!), Versace e Giambattista Valli.

Elegantissima anche la top Vittoria Ceretti che ha scelto Giorgio Armani on stage e Andrea Adamo fuori dal palco.

Menzione d'onore a Orietta Berti, la più autoironica e divertente in full paillettes GCDS.

Per ora insomma la moda al festival è stato un trionfo del made in Italy. Who’s Next? #SanremoFever



Fashion Pills: mercoledì e la capsule esclusiva su Net-a-Porter a sostegno di Women for Women

(Credits: instagram) Net-Â-Porter

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna", Net-Â-Porter ha lanciato in esclusiva una capsule collection di 12 pezzi firmati da designer come Amina Muaddi, Anissa Kermiche e Simone Rocha. La mini collezione verrà venduta in esclusiva sul sito da questa settimana e il 100% dei profitti verranno devoluti a Women for Women international, un’organizzazione che dal 1993 fornisce sostegno economico e morale alle donne sopravvissute alla guerra. #PowerToChange

Fashion Pills: giovedì e lo store sostenibile di Benetton a Firenze

(Credits: courtesy of press office)

Il brand Benetton ha presentato a Firenze un nuovo concept store allestito con materiali sostenibili e tecnologie avanzate. Il negozio sarà un vero esempio di retail a basso impatto ambientale, un apripista a favore della sostenibilità fatto di materiali di recupero naturali e scarti dell’industria tessile. Anche le collezioni che ospiterà questo store dal primato eco saranno sempre più sostenibili e upcycled. Avanti così! #StoreSostenibile

Fashion Pills: venerdi e la sfilata di Versace fuori calendario

(Credits: instagram) Donatella Versace

Alle ore 14:00 di oggi pomeriggio, ha sfilato Versace in modalità streaming. L'attesa era tanta, sia perché Donatella ha deciso di presentare la sua FW 21-22 fuori dal calendario della moda milanese, sia perché in città si aggirava da giorni la tribù di top capitanate da Irina, Vittoria, Gigi e Bella, tutte da anni volti di Versace. Silhouette impalpabili, vita bassissima, colori shocking e tanto nero. Dal cortometraggio diretto da Gordon Von Steiner si possono percepire i minimi dettagli di ogni creazione ed è stato quasi come essere lì. Brava Donatella! #VDay