Un tripudio di colori pastello e vivaci e un mix di coolness british e gusto italiano: il brand di Treviso lancia una limited edition per il department store della capitale britannica

London calling. E Benetton risponde con un carico di colori pronti a rallegrare le grigie giornate di pioggia londinese. Sì, perché il marchio di Treviso, nel primo giorno di fashion week della capitale britannica, sbarca da Selfridges in Oxford Street con un pop up store e una capsule collection pensata apposta per l'occasione.

Una linea composta da maglie, felpe e accessori ispirati allo stile iconico e caleidoscopico della Benetton anni ’80. Che mixa la tipica coolness british allo stile italiano per un risultato dal sapore fresco e contemporaneo.

E poiché nulla è dato al caso, le sfumature che tingono la limited edition sono per l'esattezza 109 - dal codice Pantone che rappresenta l'intensità del giallo del department store - e spaziano dai pastelli - in omaggio alla Regina Elisabetta che da sempre li sceglie per i suoi outfit - alle tonalità più decise e vivaci.





Oltre che nel department store, la capsule collection sarà disponibile nel nuovo flagship store Benetton in Oxford Street dove, grazie alla piattaforma Omnichannel attiva dal 14 settembre, sarà possibile integrare l’esperienza d’acquisto digitale con quella reale, sapere se i capi visibili sul sito UK sono disponibili - nella taglia e nel colore che si desidera – e in quale negozio si trovano. E se non siete a Londra, basta un click sull'e-shop di Selfridges.