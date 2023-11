Quest’anno United Colors of Benetton, lancia per la FW23 una serie di polo rugby. Decorate con maxi righe colorate o con strisce monocolori, sono realizzate in jersey di cotone strutturato. Disponibili in diverse varianti di colore e in diverse vestibilità, disponibili per donna, uomo e bambino.

Una specie di divisa per il pubblico UCB, quello che ama vestirsi quotidianamente con quel tocco in più. A questo pubblico è dedicata questa capsule, che ha uno spirito contemporaneo, sportivo e da mixare coi diversi capi Benetton. Dalla giacca alla felpa col cappuccio, dalla miniskirt al jogger. Con colletto ed i polsini a contrasto, queste polo in color-block sono realizzate con maxi strisce in varianti blu/celeste, rosso/rosa, giallo sole/giallo limone oppure a stripes stile collegiale. Alcuni modelli hanno la scritta Benetton ricamata al centro del petto, altri sulla manica.

Be part of the Benetton club!