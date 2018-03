Dal 23 al 25 marzo Fabrica, l'headquarter creativo del gruppo Benetton, apre le porte a una rassegna di conferenze, mostre, performance e creatività non-stop.



Cosa significa oggi sovversione? Mettere in discussione o cercare nuove soluzioni? Può esserci cambiamento senza sovversione? È il tema di "Alta Sovversione", la rassegna, dal 23 al 25 marzo, organizzata all'interno di Fabrica, il "cuore creativo" del gruppo Benetton.



Conferenze, workshop, mostre, proiezioni, performance, musica e creatività non-stop per una "tre giorni" intensi di sovversione intesa come pensiero, impegno, visione e desiderio umano.



Più di 50 ospiti internazionali avranno il compito di dimostrare come innovazione, attivismo, progresso e sostenibilità siano tutte forme di "ribaltamento" delle nostre certezze.

Tra i change-maker, Alison Jackson, artista contemporanea le cui fotografie sembrano ritrarre celebrità come Donald Trump o Lady Diana nei propri momenti privati; Cameron Sinclair, responsabile dell'innovazione sociale presso Airbnb; Eat grub, brand che ci delizierà con degli snack agli insetti; Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, l’attivista Liv Wynter che proprio l’8 marzo scorso ha rinunciato alla residenza d’artista presso Tate per protestare contro le disuguaglianze nascoste all’interno della celebre istituzione britannica e il regista Jerome Clement Wilz che presenterà “Horse Being”, un documentario su Karen, transgender ed ex insegnante, e il suo desiderio di trasformarsi in un cavallo.

Per scoprire tutti gli eventi in programma:www.fabrica.it