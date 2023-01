Dopo la loro partecipazione alla serie tv più amata della stagione, le due italiane hanno fatto breccia anche nel cuore di Kim Kardashian che le ha scelte come protagoniste della campagna di San Valentino del suo brand di intimo, Skims.

Se siete appassionati di serie tv (e "bazzicate" i social) non potete non conoscerle... Sì perché la seconda stagione dell'acclamatissima "The White Lotus", serie ideata da Mike White e pluripremiata agli ultimi Golden Globes, ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in Rete...



E con lei, anche i suoi protagonisti, diventati delle varie e proprie star: basta pensare alla mitica Jennifer Coolidge, che ha rilanciato la sua carriera con il ruolo di Tanya, o alla "nostra" Sabrina Impacciatore, per i quali gli americani sono letteralmente impazziti (se non l'avete fatto, recuperate in Rete la sua intervista spassosa al Jimmy Kimmel Live).



Non ci sorprende quindi il successo Oltreoceano di altre due italiane del cast, anche se dobbiamo dirlo, quello che hanno fatto Beatrice Grannò e Simona Tabasco è davvero un gran "colpaccio"!



Le due giovani sono state scelte come protagoniste della campagna dedicata a San Valentino di uno dei brand di intimo più cool in circolazione, ovvero Skims, fondato dalla "Re Mida" dei social aka Kim Kardashian!





Beatrice e Simona, che in "The White Lotus 2" interpretano Mia e Lucia, due disinvolte ragazze a caccia di un'opportunità per realizzare il futuro dei loro sogni, non sono certo sconosciute al pubblico italiano.

I fan della fiction "Doc - Nelle Tue mani ", infatti, se le ricorderanno bene nei panni delle due dottoresse Carolina Fanti ed Elisa Russo.

Le due, diventate grandi amiche sul set, ai provini hanno colpito la produzione americana che le ha scelte per la seconda stagione della serie, girata questa volta sotto il sole della Sicilia.



Nella campagna di Skims, le attrici interpretano la collezione intimo dedicata San Valentino, in un tripudio di rosa, cuoricini e sguardi maliziosi che strizzano l'occhio ai personaggi che le hanno rese famose in USA e non solo.





La serie "The White Lotus" rappresenta di sicuro un trampolino di lancio importante per la carriera di Simona e Beatrice anche sul mercato cinematografico statunitense (basta pensare ad alcune italiane celebri diventate vere star come Sophia Loren o Monica Bellucci). E la campagna per un marchio come Skims, la cui hype è molto alta negli States, non può che aiutarle...





Noi nel frattempo non vediamo l'ora di rivederle in tv insieme... e forse non dovremo attendere molto: si dice infatti che le riprese della terza stagione di "Doc" cominceranno proprio nei prossimi mesi e che la serie arriverà sui nostri schermi nel 2024!