100 autori della fotografia in campo per raccogliere fondi per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(In apertura: scatto di Guido Gazzilli per Perimetro)





Diceva Dostoevskij tra le pagine de L'Idiota che "la bellezza salverà il mondo".



Una frase forse un po' abusata ma che in queste ore, più che mai, si sta rivelando veritiera per noi, chiusi nelle nostre case, ma anche attivamente nella lotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo.



Sono molte le raccolte fondi che nascono in queste settimane (il mondo della moda è stato tra i primi a mobilitarsi) ma anche il settore della fotografia ha voluto dare il suo contributo.





(CADETTE - Anne Rohart BY STEFANO BABIC)





100 fotografi per Bergamo, iniziativa coordinata dal magazine Perimetro e dalla onlus Liveinslums, ha chiamato a raccolta 100 autori della fotografia di moda, arte, architettura e ritratto, invitandoli a mettere in vendita uno dei loro scatti preferiti dal 27 marzo fino al 3 aprile.



Le immagini sono acquistabili al costo di 100 euro e il ricavato andrà totalmente a supportare lo sforzo dei medici e del personale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, città tra le più colpite dall'emergenza Covid 19.





(Credit: Elena Braghieri)





Il ricavato servirà per potenziare il reparto di terapia intensiva con l'acquisto di strumentazione e macchinari specialistici.





Per info e acquistare: perimetro.eu/100fotografiperbergamo/





(Credit: Federica Sasso)