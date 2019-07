Da indossare anche per cerimonie eleganti. Noi ce ne siamo innamorate all'istante, e voi?

Alzi la mano chi non vorrebbe indossare subito l'abito a fiori sfoggiato da Heidi Klum alla sfilata di Valentino Haute Couture.

Un modello midi, fresco e femminile al punto giusto. Complice anche il suo colore irresistibile: azzurro cielo, costellato di delicati fiori rosa.

Da non sottovalutare, poi, la scelta impeccabile degli accessori: un paio di sandali alti con listini incrociati, e la nuovissima It Bag della maison, la Valentino Garavani VSLING bag.

Pronte a rubarle l'idea?





Del resto avere un vestito azzurro a fiori sempre a disposizione nel guardaroba potrebbe risolvervi il dress code in tanti momenti diversi.

Mixato con le sneakers bianche, ad esempio, può essere indossato anche di giorno, nel tempo libero.

Mentre con i mocassini in pelle si trasforma nel look perfetto per l'ufficio.

Se invece volete sfruttarlo per una cerimonia elegante o per una serata speciale, puntate anche voi sui sandali alti e completate con una tracollina chic e un bracciale dorato.





Abito midi a fiori ERDEM

Credits: mytheresa.com





Borsa VALENTINO GARAVANI VSLING a spalla in nappa con dettaglio VLOGO

Credits: Valentino Garavani Press Office





Sandali in vernice rosa con listini GIANVITO ROSSI

Credits: matchesfashion.com





Bracciale rigido con logo BVLGARI

Credits: bulgari.com