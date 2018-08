Protagoniste del sequel di "Mamma Mia", le due attrici interpreatno in maniera diversa uno dei capi must di stagione!

Lunga o corta, questo è il dilemma! La jumpsuit, o tuta, chiamatela come volete, è uno dei must indiscussi delle ultime stagioni. Ma quale versione scegliere? No panic! Abbiamo ben due look a cui ispirarsi e a consigliarceli sono due giovani attrici che amiamo molto: Lily James e Amanda Seyfried.

Le due sono le protagoniste di uno dei sequel più attesi della stagione: "Mamma Mia, ci risiamo", nelle sale a settembre. Amanda torna a vestire i panni di Sophie mentre Lily sarà la versione giovane di Donna, interpretata nel primo film da Meryl Streep.

Le attrici, con il resto del cast che vanta nomi come Cher, Colin Firth e Pierce Brosnan, hanno già presentato il film durante queste settimane in una serie i premiere, interviste e photocall.

E durante una di queste occasioni eccole sfoggiare entrambe la mitica jumpsuit in due differenti versioni: a voi la scelta!







Lily James ha optato per una tuta lunga nera abbinata a mules dorate di Loeffler Randall che rompono "l'austerità" dell'insieme.

Il tocco in più? Un paio di orecchini a cerchio minimal e occhiali da sole da diva (che non possono mai mancare).

Volete dare un twist speciale? Abbinate una belt bag da portare in viita, così avrete con voi sempre l'esseziale!





ELIZABETH AND JAMES Jumpsuit lunga con zip

LOEFFLER RANDALL Sabot aperti con dettaglio a fiocco.

ALIITA Orecchini a cerchio in oro 9 carati.

FENDI Occhiali da sole tartarugati modello "Peekaboo"-

STELLA MC CARTNEY Belt bag in ecopelle.

Preferite la tuta corta (o anche detta playsuit) per sfoggiare gambe al top? Seguite a ruota Amanda Seyfried che indossa un modello easy chic blu abbinato ad accessori total black (sì, si può fare)!





Un paio di sandali a listini sexy e la Horizon Nano Bag di Givenchy renderanno il tutto super sofisticato! Immancabile un orologio da design semplice e dai bagliori silver.

Ecco i must per replicare il suo look!

DOROTHY PERKINS Tuta corta con dettagli volant.

PENNYBLACK Sandali con fascia e tacco maxi.

GIVENCHY Bag Horizon in versione Nano.

DIOR Occhiali da sole modello "Lady Dior".

EMPORIO ARMANI Orologio in acciaio con quadrante tondo.

