Trench addicted? Se per la primavera in arrivo volete sperimentare qualcosa di diverso dal solito, il modello dalla stampa check è quello che fa per voi!

Iconico, intramontabile e super chic... in una parola: trench! Eh sì, il capospalla più amato dalle dive del passato e dalle influencer di oggi rimane sempre lui.

Un alleato prezioso nel passaggio di stagione che riesce a donare un boost di stile anche all'outfit più semplice e casual. Se però siete un po' stufe del classico modello beige e volete osare con qualcosa di diverso, vi suggeriamo una variante altrettanto cool e versatile.

Un esempio? Il trench dalla fantasia check, scelto dalla bella Emilie Joseph ci sembra un'ottima alternativa. Che ne dite?

La style icon è stata immortalata con addosso un trench coat bicolor dalla stampa a quadretti firmato Mother of Pearl, abbinato con un paio di jeans corti alla caviglia, delle slingback verdi di Miu Miu e occhiali da sole scuri da diva.

Per replicare la sua mise glamour in poche mosse abbiamo selezionato per voi i capi e gli accessori giusti su cui puntare: scopriteli qui e lasciatevi ispirare!

Trench stampa check INWEAR su Zalando

Maglia con dettaglio cut-out & OTHER STORIES

Jeans LEVI'S 501 Original

Slingback in suede AQUAZZURA

Occhiali da sole oversize KYME

Tracollina stampa cocco L'AUTRE CHOSE

