Alla nuova premiére di “Amori e Incantesimi 2”, l’attrice ci ha dato uno spunto molto interessante su come indossare la gonna bianca dopo i 50 anni. Get the look!

Dopo la prima ufficiale, prosegue il tour promozionale di “Practical Magic 2” e ieri sera a Londra le protagoniste femminili del film sono tornate sotto i riflettori per una nuova première.

E se Nicole Kidman, Joey King e Maisie Williams ci hanno convinto con i loro look, è stata Sandra Bullock a regalarci l’ispirazione più interessante.

L’attrice, infatti, dopo averci conquistato con il suo abito animalier di Givenchy, ieri è apparsa sul tappeto rosso con una mise elegante e sofisticata, offrendoci uno spunto prezioso su come indossare la gonna bianca dopo i 50 anni.

***Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da puntare per uno stile fresco e raffinato***

Sandra ha optato per un look tutto giocato sui toni del black&white e costruito proprio intorno alla gonna bianca: un capo passepartout che si presta a mille diverse interpretazioni ma che con il tempo può risultare difficile da abbinare.

La nostra “Sally Owens” ne ha scelta una in satin con l’orlo asimmetrico: uno di quei jolly del guardaroba che si può sfruttare sia nel quotidiano sia durante le uscite serali.

Lei l’ha resa adatta persino a un’occasione speciale come un red carpet indossandola con un top lingerie nero con l’orlo in pizzo, uno dei grandi must-have di questa estate, e dei sandali neri con il cinturino alla caviglia dallo stile essenziale.

Il tocco finale? Un blazer nero monopetto che rende questa combinazione perfetta anche per le prime giornate d’autunno che sono ormai dietro l'angolo.

Se anche voi vi siete sempre chieste come indossare la gonna bianca dopo i 50 anni e avete voglia di replicare il suo look, ecco i capi e gli accessori da aggiungere subito alla shopping list.

Come indossare la gonna bianca dopo i 50 anni: il look di Sandra Bullock tutto da copiare

IBLUES Blazer nero monopetto dal fit asciutto

Credits: it.iblues.it

INTIMISSIMI Top lingerie in seta e pizzo

Credits: intimissimi.com

FORTE FORTE Gonna longuette in raso di seta

Credits: forte-forte.com

GIANVITO ROSSI Sandali in camoscio con il cinturino alla caviglia

Credits: gianvitorossi.com

Foto: GettyImage