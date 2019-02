Il completo tailleur rosa si riconferma un must anche nella nuova stagione: ecco un look cool a cui ispirarsi



Dopo averci rubato il cuore nella stagione scorsa, il completo rosa torna a conquistarci anche in primavera.

In particolar modo ci riferiamo al tailleur in velluto a coste proposto da molti designer in una sfumatura rosa antico che ci riporta subito ai favolosi seventies.

Una tendenza che non è passata certo inosservata agli occhi delle sempre stilosissime influencer svedesi.





Filippa Hägg, ad esempio, è stata immortalata durante la New York Fashion Week con un look che secondo noi vale davvero la pena copiare.

Con pochi capi, in realtà, ma scelti con grande cura: un blazer doppiopetto, pantaloni flare in coordinato, una maglia jacquard (o ancora meglio un pullover viste le temperature ancora non proprio primaverili!) e qualche accessorio cool come la borsa in pelle rossa di Tory Burch, un paio di occhiali da sole oversize e dei tronchetti di pelle.

Tocco finale un hair clip tra i capelli, ossessione fashion del momento, come vi avevamo già anticipato.

Ecco una selezione con i pezzi giusti su cui puntare per ispirarsi al suo outfit.









Blazer doppiopetto ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com





Pull jacquard FENDI

Credits: farfetch.com





Pantaloni flare ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com





Borsa a mano TORY BURCH

Credits: toryburch.it





Stivaletti GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





Occhiali da sole CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Hair clip VERSACE

Credits: versace.com