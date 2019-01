La moda ci dà letteralmente alla testa grazie a un accessorio tanto piccolo quanto glam: le hair clip!

C’è un piccolo, inusuale accessorio per capelli che domina la scena fashion del momento: sono le hair clip, ovvero fermagli e mollette che “pinzano” la chioma fermandola ai lati.

Fino a poco tempo fa, questo tool per capelli era utilizzato esclusivamente dai parrucchieri durante la piega o riservato alle più piccole per ordinare i ciuffi ribelli ma, Versace in primis, seguito poi da tanti big, ne ha fatto un indiscutibile accessorio cult che sta davvero spopolando.

Le hair clip del momento incorniciano il viso, dando personalità e un’allure sofisticata al look.

S'indossano non lontano dall’attaccatura dei capelli: singole dalla parte del vostro profilo migliore:





(Credits: Instagram)

O, ancora meglio, a coppia da entrambi i lati:





(Credits: Instagram)

Pronte a perdere la testa per questo accessorio indispensabile?





(Credits: Versace)

Versace è stato il primo brand a far sfilare le hair clip in passerella quest'anno. Questo fermaglio decorato con una fila di meduse in oro è iconico. #Medusa





(Credits: Anthropologie)

La molletta singola di Anthropologie crea un gioco di luce unico con cui esalterete la vostra capigliatura. #Blingbling





(Credits: Net-a-Porter)

Se volete avventurarvi nell'universo hair clip ma siete ancora un po' titubanti, rimanete su un profilo basso e acquistate una versione classica come questa tartarugata di Valet. #Lowprofile





(Credits: YOOX)

La proposta di DSquared2 è colorata e divertente, con un tocco western dato dalle stelle che ricordano il distintivo dello sceriffo. #Cowgirl





(Credits: Farfetch)

Anche declinato a hair clip, il vara bow di Ferragamo è assolutamente inconfondibile. #Fiocco





(Credits: Gucci)

Il fermaglio firmato Gucci ha la scitta "Amour" in Swarovski, l'idea perfetta per San Valentino ormai alle porte! #SanValentino





(Credits: Jennifer Behr)

Sottili e delicate, le forcine di Jennifer Behr illumineranno viso e capelli, creando dei punti luce strategici. #Puntiluce

(Credits: Revolve)

Su Revolve troverete questa hair clip singola di LPA con un fila di perle candide che daranno un tocco angelico e sofisticato al vostro look. #Perle

(Credits: Matchesfashion)

Il fermaglio di Shrimps ha tante perline sfaccettate rosse, le stesse utilizzate sulle mini borsettte che, più di ogni altro accessorio, caratterizzano il brand. #Perline

(Credits: Matchesfashion)

Romantica e minimale, la clip di Simone Rocha è assolutamente in linea con lo stile e la filosofia di questo amatissimo brand. #Romantic